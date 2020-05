“The Way Things Are” di A Lemon, speciale su MTV Music

E’ A Lemon l’Artista Del Mese selezionato da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair.

Da Venerdì 1° Maggio il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque “THE WAY THINGS ARE” di A Lemon.

MTV New Generation ha selezionato A Lemon , nome vero Alessandro Moncada, un ragazzo catanese che partendo da un esperimento musicale casalingo, in poco tempo si è trovato tra le mani un progetto che già era ben oltre una semplice prova per gli amici.

Con una band di supporto composta di chitarra, basso e batteria non ha perso tempo e ha fatto un piccolo tour per presentare le sue canzoni. La sua musica mescola elettronica, dance, psych pop e ritmi funk. Avendo vissuto per un lungo periodo in America si trova a suo agio a cantare in inglese.

Il video di A Lemon selezionato da Mtv New Generation è “The Way Things Are” , una canzone di impostazione dance, suoni elettronici vintage, una voce spensierata in contrasto ad una chitarra in dissonanza, che diventa predominante e ruba la scena.

Nel video due ragazze all’aria aperta in un contesto di campagna, passeggiano in un pomeriggio assorto , si divertono, parlano e alla fine rimangono in silenzio di fronte al tramonto.

Regista: Marco Jeannin

A LEMON è lo pseudonimo del polistrumentista catanese Alessandro Moncada. Nato come progetto di home recording secondo il principio del Do It Yourself nel 2016, si evolve molto rapidamente, assumendo presto una forma più efficace e strutturata. Dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti, A Lemon sceglie l’inglese come lingua d’elezione per comporre i suoi testi.

A distanza di qualche mese dalla produzione delle prime demo inizia l’esperienza live, accompagnato da una band di supporto composta da altri quattro elementi (batteria, basso, tastiere, chitarre). Il 21 febbraio 2020 viene lanciato dall’etichetta Urtovoxrecords il suo primo singolo, “Voodoo”, con relativo videoclip realizzato da Marco Jeannin.

Il 20 marzo esce il suo secondo singolo, “The Way Things Are”, che anticipa l’uscita del suo album d’esordio, “Green”, pubblicato il 17 Aprile 2020 e realizzato grazie al sostegno del MiBACTe di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Un disco dal sapore internazionale, nel quale l’elettronica si mescola con tocchi di psych pop e funk di matrice Seventies. Il titolo dell’album allude alla forza della natura, alle stagioni e in particolare alla primavera, intesa come nuovo inizio, germoglio di un nuovo ciclo vitale.

A Lemon scrive, compone, arrangia, produce, registra e suona la quasi totalità degli strumenti presenti nei suoi brani. Oltre a lavorare al proprio progetto, Alessandro collabora con diversi musicisti, sia in fase di produzione che come strumentista live.