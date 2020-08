MINI Challenge 2020, su MotorTv arrivano le gare

Annunci

A partire dalla stagione 2020 le gare del campionato MINI Challenge verranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva su MS MotorTV canale Sky 228 e durante le settimane successive al weekend di gara saranno inoltre disponibili in replica durante la programmazione giornaliera sia del canale satellitare sia sul network del digitale terrestre MS Sport.

Giunto alla nona edizione il MINI Challenge anche quest’anno vedrà scendere in pista le esclusive MINI Cooper John Works Challenge Edition.

Al campionato monomarca partecipano due categorie di vetture: la MINI Challenge Pro, e la MINI Challenge Lite, quest’ultima quest’anno è dedicata ai giovanissimi con un programma speciale di Academy.

Come noto, il MINI Challenge si inserisce nel programma di gare degli ACI Racing Weekend. Sono 10 gare, suddivise in 5 week end, che compongono la stagione, le prime due sono già state corse lo scorso 18 e 19 Luglio all’Autodromo del Mugello.

“Crediamo che la formula vincente del MINI Challenge sia il mix tra esclusività ed inclusività – dichiara Stefano Ronzoni, Direttore MINI Italia. Il nostro campionato è esclusivo, perché appunto monomarca, ma inclusivo perché aperto ai gentlemen drivers, come ai giovani che vogliono affacciarsi al mondo del Motorsport ed ha un elevato livello di engagement che si respira appena si entra nel nostro villaggio.”

“Siamo davvero orgogliosi di poter trasmettere la stagione 2020 del MINI Challenge” queste le parole di Roberto Brusati Direttore Generale di Mediasport Group “Essere partner di un marchio importante come MINI è sicuramente un vanto ed una conferma del buon lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi anni”.

Il prossimo round del MINI Challenge si correrà il prossimo 1 e 2 Agosto al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Gara 1 sarà in diretta alle ore 17:50 di Sabato 1 Agosto, mentre Gara 2 alle ore 17:00 di Domenica 2 Agosto ed entrambe le gare saranno ovviamente in diretta su MS MotorTV canale Sky 228, in live streaming sul sito msmotor.tv e sulla pagina Facebook del Campionato.

Gli orari delle repliche saranno successivamente disponibili nella sezione Guida TV del sito msmotor.tv per quanto riguarda il canale satellitare mentre per il network MS Sport gli orari saranno disponibili sul sito mssport.tv suddivisi per programmazione regionale.