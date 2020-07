Vado a vivere nel camper, come vivere senza fissa dimore su DMAX

Annunci

Yari Ghidone è un avventuriero, youtuber e amante della natura. Ha 27 anni e da 3 ha scelto di vivere senza una fissa dimora girando i luoghi più sperduti d’Italia a bordo di un camper, il suo “domicilio su ruote”. Lo speciale “Vado a vivere nel camper”, in prima tv assoluta su DMAX canale 52 giovedì 30 luglio alle 22:20, racconta la sua vita ai confini della civiltà.

Nato e cresciuto a Torino, Yari ha lavorato per 6 anni nella fumetteria dello zio, un porto sicuro che, però, non lo rendeva felice. Nel febbraio 2017 la decisione: inseguire il suo sogno e andare a vivere in camper, il suo piccolo angolo di libertà dopo le ore di lavoro.

La svolta definitiva, però, arriva con la chiusura del negozio di fumetti: non avendo più nulla a trattenerlo in città, Yari decide di unire la vita in camper con le sue vere passioni, fotografia e video, mostrando su YouTube (dove ha un canale che conta più di 90mila iscritti) la sua nuova quotidianità.

Nello speciale, Yari racconta in prima persona la sua vita di tutti i giorni, dalla manutenzione del camper, alla gestione degli spazi, fino all’accensione del fuoco e la preparazione dei pasti. Pur avendo scelto di vivere lontano da ogni comfort, fa regolarmente “ritorno nella civiltà” per procurarsi le scorte necessarie di acqua e cibo. E, in più, non è solo nella sua avventura: a seguirlo c’è il suo cane Cherie, una piccola compagna di viaggio che per lui è come una sorellina.

Per Yari, ciò che conta è sentirsi parte della natura, incontrare caprioli, fare legna, aprire gli occhi davanti a uno spazio aperto, i boschi, le montagne, il cielo azzurro. In sintesi: sentirsi libero, felice in mezzo al nulla, ma con tutto quello che gli serve.

Anche dopo le difficoltà incontrate durante la fase di lockdown e a distanza di più di 1000 giorni da quando ha avuto inizio la sua avventura, Yari è sempre più sicuro di non voler tornare indietro. O, al massimo, solo per mettere la retromarcia a bordo del suo camper.

“Vado a vivere nel camper” (1×60’) è una produzione originale Jumpcutmedia per Discovery Italia. DMAX è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28.

Lo speciale sarà disponibile in anteprima su DPLAY PLUS dal 23 luglio e successivamente anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).