Viaggio nell’arte italiana su Rai Play

Annunci

Sei titoli per un viaggio nell’arte e nel genio dei grandi: disponibile su RaiPlay una galleria di programmi storici Rai a partire dalla “Vita di Michelangelo”, una storica trasmissione che celebra la vita del grande artista toscano, alternando immagini di repertorio con sequenze sceneggiate.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Tutto dominato dalla figura di Gian Maria Volontè. Dopo Michelangelo, Leonardo in “La vita di Leonardo da Vinci”, una celebre serie Tv nella quale si racconta la sua vita dell’immenso artista che seppe coniugare tutti i linguaggi in un’unica espressione.

Un salto nel Novecento per il “Ligabue” del 1977, diretto da Salvatore Nocita con un ispirato Flavio Bucci che dà vita al talentuoso e tormentato pittore che dal nulla seppe creare una propria personalissima pittura.

Altro grande nome della galleria di RaiPlay è Caravaggio, con un ritratto, tra documentari e fiction, di colui che più di altri ha incarnato nello stesso tempo la creatività e l’infelicità dell’uomo votato ai tormenti di una vita dedicata per intero all’arte.

Non manca Giotto in “Zeffirelli racconta Giotto” composto da Franco Zeffirelli negli originali panni di conduttore, da Luciano Emmer come regista e da Ennio Morricone come compositore della colonna sonora.

A completare l’offerta, “Il furto della Gioconda”: la vera storia del furto del ritratto leonardesco, a Parigi agli inizi del secolo, e della contorta personalità del ladro del celebre quadro.