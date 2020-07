“L’Italia non finisce mai”, parte un nuovo viaggio nel Bel Paese su Rai Uno

Annunci

Raccontare un’Italia splendida e spesso sconosciuta, scoprendo il “patrimonio diffuso” del nostro Bel Paese, attraverso nuove strade e suggestioni.

E’ l’obiettivo del nuovo programma di Rai1 “L’Italia non finisce mai”, in onda sabato 25 luglio alle 17.15.

Il programma, in Convenzione con il Ministero dei Beni Culturali, vuole portare gli spettatori su e giù per lo Stivale, individuando itinerari insoliti in cui i conduttori, Michele Dalai, Federica De Denaro e Mia Canestrini, si muoveranno e faranno esperienza per poi raccontare i loro viaggi “quasi in live” agli spettatori.

La prima puntata sarà dedicata alla Campania. Federica propone un percorso familiare e urbano alla scoperta di Napoli e dei Campi Flegrei, tra percorsi urbani inconsueti e la visita di gioielli archeologici meno battuti. Michele, che incarna la figura dell’esploratore, percorre invece i sentieri del Monte Faito e della Costiera Amalfitana, mentre Mia entra nella dimensione più selvaggia e incontaminata del viaggio.