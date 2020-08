“Cambio di rotta – Idee green per tutti”, Corentin de Chatelperron su laF

Annunci

Arriva su laF (Sky 135) un nuovo reporter internazionale e ambasciatore dell’ecosostenibilità, Corentin de Chatelperron, protagonista di “Cambio di rotta – Idee green per tutti”, in prima tv ogni giovedì dal 6 al 27 agosto alle 22.10.

Il giovane ingegnere e navigatore francese salpa assieme al suo equipaggio in un viaggio intorno al mondo a bordo del catamarano “Nomade Dei Mari”, che lo porterà dalla Francia all’Indonesia alla scoperta di inventori ed esperti che stanno cercando soluzioni semplici e low tech per salvaguardare il pianeta e le sue risorse.

La passione per il mare e per il low tech ha reso il 37enne Corentin de Chatelperron un vero simbolo della navigazione ecosostenibile: il suo percorso ha inizio nel 2009 in Bangladesh, nel cantiere navale Taratari, dove si utilizzava solo la fibra di vetro per la costruzione di barche. Corentin pensò di sostituire questo materiale, importato, costoso e inquinante, con la fibra di juta, un prodotto locale con straordinarie potenzialità tecnologiche e rispettoso dell’ambiente.

Per mostrare le caratteristiche del composito di juta, costruì la barca a vela Tara-Tari, formata dal 40% fibra di juta e dal 60% fibra di vetro, a bordo della quale intraprese un viaggio di sei mesi in mare. Successivamente ha fondato il “Gold of Bengal”, progetto di ricerca sull’uso della fibra di juta come rinforzo composito.

Per tre anni un team di otto persone ha sviluppato questa innovazione dando vita, nel marzo 2013, a una seconda barca, “Gold of Bengal“, costituita al 100% di juta.

Il successivo obiettivo di questo “giramondo low tech” è stato quello di affrontare il giro del mondo a bordo del catamarano “Nomade dei Mari”, nel quale sono proprio i dispositivi “a bassa tecnologia” a soddisfare tutte le esigenze, e di narrare questa nuova avventura green nel reportage “Cambio di rotta – Idee green per tutti”, composto da 15 episodi da 30’ ciascuno, in onda fino al 27 agosto.

Con il Nomade dei Mari Corentin è partito dalla Francia il 23 febbraio 2016 per un viaggio di circa due anni e in 17 mesi ha attraversato 12 paesi, incontrato non meno di una trentina di sistemi low-tech, sensibilizzato 2200 persone e partecipato a 44 eventi, tra seminari e conferenze.

Il suo obiettivo era sensibilizzare ancora una volta all’utilizzo di materiali e risorse naturali: piuttosto che usare un desalinizzatore, ad esempio, Corentin mostra come sia possibile usufruire dell’acqua piovana, mentre l’elettricità è fornita da un generatore a pedali situato a prua; a bordo del catamarano ha inoltre una serra e un allevamento di insetti e la restante energia è prodotta da generatori eolici, pannelli solari o da un idrogeneratore.

Durante ogni sosta di questo viaggio nel mondo, Corentin scopre una particolare realtà del Paese in cui attracca, dalla dissalazione dell’acquadi mare in Marocco al riciclaggio dell’elettronica in Senegal, per dimostrare che è possibile anche oggi vivere per mare in completa autonomia, senza spendere un soldo e senza utilizzare nulla che non sia prodotto con materiali grezzi naturali, adattati ad uso nautico, con il solo lavoro manuale.

Uno dei principali obiettivi raggiunti, infatti, è stato “creare una piattaforma per la ricerca online collaborativa (https://lowtechlab.org/) con lo scopo di riunire inventori innovativi provenienti da tutte le sedi, culture e specializzazioni per superare la mancanza di finanziamenti, manodopera e materiali concessi alla ricerca a bassa tecnologia”.

Su questa esperienza, inoltre, l’esploratore ha pubblicato nel 2018 il libro “Nomade des mers: Le tour du monde des innovations”.

Nella stessa sera, giovedì 6 agosto alle 21.10 in prima tv, tornano anche “I viaggi di Simon Reeve” in cui il reporter e scrittore britannico conduce i telespettatori in luoghi remoti ed esotici, alla scoperta delle strade meno battute, delle meraviglie naturali che vi si celano e delle storie delle persone che ci abitano.

Le nuove tappe di Simon sono Myanmar, Cuba e Colombia per scoprire come si battono oggi le persone per preservare i luoghi in cui vivono.

“Cambio di rotta – Idee green per tutti” e i nuovi episodi di “I viaggi di Simon Reeve” vanno in onda a partire da giovedì6 agosto 2020 in esclusiva su laF (Sky 135) e sono disponibili on demand su Sky e su Sky Go.