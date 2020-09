Yakuza: un nuovo capitolo sarà annunciato questa settimana

Annunci

Un nuovo capitolo della serie Yakuza sarà presentato questa settimana

In attesa di mettere le mani su Yakuza Like a Dragon in occidente, intanto l’annuncio di un nuovo episodio della serie si terrà questa settimana, durante il Tokyo Games Show.

A confermarlo implicitamente è stata inizialmente SEGA, annunciando un panel di presentazione per il 27 settembre alle ore 13:00 italiane. Il panel era stato descritto inizialmente come un appuntamento dedicato alle ultime novità sul franchise di SEGA, tuttavia in un tweet pubblicato (e poi eliminato) dalla moderatrice Ayana Tsubaki, si menzionava l’annuncio di un nuovo capitolo della serie.

Ricordiamo che il 10 novembre arriverà in occidente Yakuza Like a Dragon su PlayStation 4, Xbox One, PC e Xbox Series X.