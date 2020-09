Annunciato Amazon Luna, il nuovo servizio di cloud gaming

Annunci

Amazon Luna è il nuovo servizio di cloud gaming

Amazon ha annunciato ufficialmente Luna, un nuovo servizio di cloud gaming disponibile già da oggi negli Stati Uniti, ma solo su invito.

Il progetto, vociferato da lunghissimo tempo, permetterà agli utenti di accedere un catalogo di oltre 100 titoli attraverso una singola sottoscrizione dal costo di 5,99 dollari al mese.

Luna sarà accessibile da piattaforme Fire TV, PC, Mac, e anche via web app per iOS. Il supporto ai dispositivi Android arriverà in una fase successiva.

La sottoscrizione all’abbonamento Luna+ garantiranno l’accesso ad una libreria che potrà contare anche su Resident Evil 7: biohazard, Control, Panzer Dragoon: Remake, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee and the Impossible Lair e Iconoclasts.

Un singolo abbonamento permette di utilizzare due dispositivi contemporaneamente, con il supporto a 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Amazon ha anche annunciato un canale in partnership con Ubisoft, accessibile da Luna. Gli utenti che si iscriveranno a questo canale riceveranno l’accesso ai titoli di Ubisoft di prossima uscita come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, e Immortals: Fenyx Rising. Questo sarà solo il primo di una serie di canali Luna a cui Amazon sta lavorando.

Ecco il trailer di annuncio di Amazon Luna: