UFFICIALE: DOOM Eternal arriva su Xbox Game Pass!

Annunci

DOOM Eternal si unirà a Xbox Game Pass

Fresca della recente acquisizione di Bethesda, Microsoft inizia già a mettere a frutto le sue nuove IP di cui è entrata in possesso.

Si partirà con DOOM Eternal, sequel dell’acclamato reboot realizzato da id Software, che debutterà nel servizio Xbox Game Pass a partire dal 1° ottobre 2020.

Al momento lo sparatutto si unirà al catalogo Game Pass per console Xbox, ma entro la fine del 2020 si unirà anche alla versione PC del servizio. Non è chiaro al momento se questa versione garantirà l’accesso anche i futuri DLC pianificati da Bethesda, ma si tratta di un gran bel colpaccio, essendo DOOM Eternal una IP proprietaria di Microsoft.

Questo status dovrebbe garantirgli una presenza fissa in catalogo come tutte le altre produzioni targate Microsoft Studios. Ricordiamo che DOOM Eternal è attualmente disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One, e Stadia.

Le versioni PlayStation 5, Xbox Series X, e Switch sono state annunciate, ma attualmente non ci sono conferme sulla loro data di uscita.

Fonte: Gematsu