NieR Replicant arriverà su PlayStation 4 e Xbox One nel 2021, gameplay e dettagli

NieR Replicant debutterà nel 2021 su PlayStation 4 e Xbox One

Si è tenuta qualche ora fa la conferenza di Square Enix al Tokyo Game Show 2020 per la presentazione di NieR Replicant e altre novità relative al 10° anniversario del franchise.

Ma alla nostra attenzione c’è stato ovviamente proprio NieR Replicant, remake del gioco originariamente uscito su PlayStation 3 e Xbox 360, e che ritornerà il 23 aprile 2021 (22 Aprile in Giappone) su PlayStation 4, Xbox One e PC in occidente.

Il gioco è a meta strada tra un remake grafico e una remaster. Il breve filmato di gameplay mostrato dallo sviluppatore era estrapolato da una build ancora in sviluppo, in una modalità debug. Il gioco sembra viaggiare a 60 fotogrammi al secondo, tuttavia è difficile tirare le somme basandoci su una build in fase di sviluppo.

Più interessante sembra invece il lavoro svolto sul gameplay, reso più veloce e dinamico grazie all’introduzione di nuove manovre difensive e di schivata, unite all’inedito sistema di lock-on sui nemici durante l’utilizzo della magia. In un certo senso il gioco sembra avere nel suo rinnovato DNA alcune contaminazioni di NieR: Automata, quest’ultimo protagonista di un simpatico siparietto durante la presentazione, durante il quale è stato confermato l’avvicinamento al traguardo delle 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. un risultato decisamente eccellente per un franchise, che in occidente era sostanzialmente una IP molto di nicchia.

Ecco intanto il comunicato stampa con tutti i dettagli:

MILANO (24 settembre 2020) – Oggi SQUARE ENIX® ha inaugurato il Tokyo Game Show 2020 Online con l’annuncio che NieR Replicant™ ver.1.22474487139… sarà disponibile dal 23 aprile 2021 per PlayStation®4, Xbox One compresa Xbox One X, e PC (Steam®). NieR Replicant ver.1.22474487139… è una rivisitazione moderna di NieR Replicant, uscito in Giappone nel 2010, e l’atteso prequel di NieR:Automata, il GDR d’azione post-apocalittico di cui sono stati venduti oltre 4,5 milioni di copie in tutto il mondo. NieR Replicant ver.1.22474487139… offre ai giocatori un mondo oscuro e apocalittico, in cui dovranno vivere l’affascinante avventura di un ragazzo deciso a curare sua sorella da un male mortale… un’avventura che li spingerà a dubitare di ogni cosa.

Il filmato è stato presentato durante lo spettacolo che ha fornito ai giocatori un’anteprima approfondita di luoghi familiari, accompagnato da una colonna sonora di nuova registrazione creata dal celebre compositore Keiichi Okabe di MONACA (serie NieR,TEKKEN, Drakengard 3). Nel trailer sono visibili la grafica ampiamente rinnovata del gioco e i nuovi personaggi illustrati dal character designer di NieR:Automata, Akihiko Yoshida di CyDesignation (FINAL FANTASY® XIV, BRAVELY DEFAULT®).

È possibile prenotare la “White Snow Edition” esclusivamente sullo SQUARE ENIX Store. Questa versione include il gioco per una piattaforma di propria scelta e i seguenti contenuti:

●“Lunar Tear” Collector’s Box

●Steelbook® – Una custodia in metallo con una fantastica illustrazione di Kazuma Koda.

● Pin Badge Set – Spille di Grimoire Weiss, Grimoire Noir e Grimoire Rubrum, presentate in una vetrinetta speciale. Esclusiva della White Snow Edition.

●Script Set – Una serie di sette libri contenenti i dialoghi del gioco, esclusiva della White Snow Edition. Contenuti in una custodia rigida con illustrazione di copertina del character designer Akihiko Yoshida. Disponibile solo in lingua inglese.

● Soundtrack CD Set – Due dischi, uno con tracce rielaborate per questo set di NieR Replicant ver.1.22474487139…, l’altro con arrangiamenti speciali, curati da Keiichi Okabe, di brani esclusivi della White Snow Edition. Il set è presentato in una confezione di qualità ispirata al Grimoire Weiss.

Sono inoltre disponibili diversi bonus di prenotazione per ciascuna piattaforma (la disponibilità varia in base al rivenditore):

PlayStation®4 – Tutte le edizioni includono un esclusivo tema dinamico e un set avatar per PlayStation®4. Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition.

Xbox One – Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition.

Steam – Tutte le edizioni includono una speciale collezione digitale di sfondi. Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition.