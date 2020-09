Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida risponde alle critiche sulla grafica e anticipa l’arrivo di nuovi dettagli

Annunci

Final Fantasy XVI non ha una grafica spaccamascella? Ecco la risposta di Naoki Yoshida

In occasione del Tokyo Games Show 2020, il producer Naoki Yoshida, ha discusso di Final Fantasy XVI, rivelato ufficialmente nelle scorse settimane durante l’evento di PlayStation 5.

Il gioco ha particolarmente convinto gli appassionati, suggerendo un possibile ritorno a quelle atmosfere prevalentemente fantasy della serie, tuttavia una delle critiche più ricorrenti riguarda il comparto grafico un po’ “arretrato” per i recenti standard della serie.

E proprio a questo proposito Yoshida ha cercato di rassicurare i fan, affermando di come la trasparenza comunicativa sullo stato dei lavori sia molto importante.

Non volevo semplicemente che il trailer fosse un video pre-renderizzato e poi, BAM! Ecco il logo. Volevo sfruttare risorse che si muovessero in-game, in tempo reale, ma abbiamo avuto poco tempo a disposizione per confenzionarlo. Non abbiamo ancora affinato né ottimizzato, quindi abbiamo ancora parecchio lavoro da fare.

Se avessimo presentato un trailer pre-renderizzato, allora avrebbero detto ‘ok, ci vediamo nel 2035’. Ho visto commenti del genere arrivare dagli Stati Uniti. Volevamo mostrare qualcosa di concreto. Non abbiamo ancora mostrato gli highlight del gioco in questo trailer, quelli arriveranno più avanti, quando li avremo affinati a dovere.

In un certo senso sembra che il buon Yoshida (che ricordiamo essere il director di Final Fantasy XIV), si è voluto anche togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del lavoro comunicativo fatto in passato con Final Fantasy XV, il cui disastro produttivo si era riflesso anche su tanti trailer in CG o di gameplay poco affini alla qualità finale del prodotto.

Intervista a parte però. Yoshida e Square Enix hanno confermato che durante il mese di ottobre sarà inaugurato il sito ufficiale di Final Fantasy XVI, con la promessa di svelare altre novità sui personaggi e sul mondo di gioco (che si rumoreggia essere nuovamente Ivalice).

Secondo le ultime indiscrezioni il progetto sarebbe in sviluppo da ben quattro e la battuta di Yoshida in merito all’uscita. potrebbe suggerire una release molto più vicina di quanto si possa pensare.

Fonte: Gematsu