Genshin Impact è disponibile su console e smartphone

Annunci

Genshin Impact è disponibile ufficialmente su console e smartphone

Genshin Impact, l’action RPG free-to-play, è disponibile ufficialmente da oggi su PlayStation 4, PC, iOS (via App Store), e Android (via Google Play).

A queste versioni si affiancherà una release su Nintendo Switch, che arriverà in un secondo momento.

Lo sviluppatore miHoYo ha dichiarato:

Per gli ultimi tre anni e mezzo il nostro team ha lavorato attivamente per realizzare un meraviglioso open word nel quale i giocatori sono liberi di esplorarlo da soli, oppure in compagnia degli amici. Siamo molto grati agli oltre 10 milioni di giocatori in tutto il mondo che si sono pre-registrati a Genshin Impact tra PlayStation 4, PC e mobile. Non vediamo l’ora di vedervi nel mondo di Teyvat.

Al lancio i giocatori avranno la possibilità di esplorare Mondstadt e Liyue Harbor, due delle sette città principali di Tevyat, ognuna caratterizzata da culture e storie uniche. Il gioco sarà costantemente ottimizzato su tutte le piattaforme, con eventi stagionali e aggiornamenti gratuiti.