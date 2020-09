Yakuza: Like a Dragon arriverà su PlayStation 5 nel 2021, disponibile al lancio di Xbox Series X|S

Annunci

Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile in esclusiva temporale su Xbox Series X|S

Durante il Tokyo Game Show 2020, SEGA ha annunciato ufficialmente che la versione next gen di Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile in esclusiva temporale al lancio di Xbox Series X|S, previsto per il 10 novembre.

Per i possessori di PlayStation 5 i fan della serie dovranno attendere il 2 marzo 2021 per l’aggiornamento gratuito.

Ecco il comunicato stampa nel dettaglio:

Il 10 novembre 2020 il gioco sarà disponibile anche su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 e Steam. Per gli utenti Xbox sarà disponibile lo Smart Delivery che garantirà il passaggio gratuito da Xbox One a Series X | S.

I giocatori possono acquistare la versione digitale per PS4 di Yakuza: Like a Dragon su PlayStation Store e scaricare la versione per PS5 senza costi aggiuntivi quando verrà lanciata il 2 marzo 2021.

Un’esperienza come nessun’altra, Yakuza: Like a Dragon porta un gameplay RPG dinamico per le strade di Yokohama, in Giappone, con un’avventura epica che combina risse intense, un dramma schiacciante e l’ilarità esagerata per cui è nota la serie Yakuza. Il gioco include anche un voice over di un cast di attori stellare, tra cui George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun ed Elizabeth Maxwell.