Resident Evil Village sarà molto simile a Resident Evil 4: tanti dettagli emersi dalla demo “nascosta” del TGS

Annunci

Resident Evil Village sarà pressoché identico al concept di Resident Evil 4

Durante il Tokyo Games Show 2020, CAPCOM ha tenuto una bizzarra presentazione di Resident Evil Village, con una demo giocata in diretta, di cui era possibile solo udire i suoni, con un gameplay celato agli spettatori da casa.

Nel corso di quella sessione, riservata esclusivamente all’utenza giapponese, i due producer del gioco hanno svelato alcune anticipazioni sul gioco descrivendo alcune situazioni, che adesso sono state recepite e tradotte anche per l’utenza occidentale.

A quanto pare Resident Evil Village sarà pressoché identico al concept originale di Resident Evil 4, non solo per l’ambientazione est-europea, ma anche per molti degli aspetti che caratterizzano il suo gameplay, che abbiamo riassunto in basso:

Il prologo del gioco vedrà Ethan alle prese con un boss particolarmente ostico da sconfiggere

Nelle fasi iniziali dell’avventura diversi nemici saranno nudi, nonostante l’ambientazione sia invernale.

I nemici rilasceranno risorse dopo la morte, proprio come in Resident Evil 4, 5 e 6.

Sarà presente un rudimentale sistema di crafting

Il giocatore potrà rifugiarsi all’interno delle strutture del villaggio e creare delle difese utilizzando gli oggetti dello scenario come barricate. Questi rifugi però non saranno luoghi sicuri, poiché i nemici potranno dargli fuoco per stimolare il giocatore ad uscire allo scoperto

I nemici avranno una nuova intelligenza artificiale, molto più tattica rispetto a quella vista in Resident Evil 7

Saranno presenti anche degli oggetti contestuali che il giocatore potrà utilizzare per stordire i nemici

Proprio come in Resident Evil 4, sarà presente un fucile nelle fasi iniziali dell’avventura che il giocatore potrà reperire per aumentare le sue chance di sopravvivere.

Tutta la parte introduttiva del gioco è molto movimentata e ricorda proprio l’accoglienza riservata a Leon in Resident Evil 4, con un gruppo folto di nemici che daranno la caccia a Ethan

Ricordiamo che nel gioco è stata suggerita anche la presenza di un mercante, mentre è confermato il ritorno dell’inventario a scacchiera libera simile a quello di Resident Evil 4.

Fonte