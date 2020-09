Pokémon Spada|Scudo: Le Terre della Corona arriva a ottobre, il nuovo trailer

Annunci

Le Terre della Corona sta per arriva in Pokémon Spada|Scudo

The Pokémon Company e GameFreak hanno presentato oggi nuove informazioni per Le Terre della Corona, la nuova espansione di Pokémon Spada|Scudo, la cui uscita è stata fissata per il 23 ottobre 2020.

A partire dal 6 novembre 2020 sarà disponibile anche un bundle contenente Pokémon Spada|Scudo con i relativi Pass d’espansione che comprendono anche i due DLC.

Le Terre della Corona sono una nuova mappa strutturata come le Terre Selvagge, che introducono le inedite Avventure Dynamax, che permetteranno fino a tre giocatori di esplorare dei veri e propri dungeon che culmineranno in uno scontro con alcuni dei Pokémon leggendari più famosi della serie, per un totale di 56 nuove creature da catturare.

Tra e novità ci sarà anche il nuovo torneo delle Star di Galar, nel quale tutti i gli allenatori della regionesi sfideranno in scontri 2v2.

Nintendo ha poi annunciato l’arrivo della compatibilità del servizio Pokémon Home con Pokémon GO, che permetterà di importante su Home tutte le creature catturate con il gioco mobile. Queste potranno poi essere spostate verso Spada e Scudo, ma non potranno tornare su GO.

L’aggiornamento di Home arriverà più avanti nel 2020; non c’è ancora una data ufficiale. Al momento del primo collegamento gli utenti riceveranno un Melmetal in grado di effettuare la trasformazione Gigamax.