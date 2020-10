Call of Duty: Black Ops Cold War – presentata la modalità Zombies!

Annunci

Ecco la nuova modalità Zombies di Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision e Treyarch hanno rivelato ufficialmente la nuova modalità Zombies di Call of Duty: Black Ops Cold War, che supporterà i. multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori.

Per la prima volta nel franchise invece, si tratterà della prima modalità zombies giocabile anche in cross-platform, tra console di vecchia e nuova generazione.

“Nessun Black Ops è davvero completo senza una modalità Zombies, e questa componente multplayer fino a quattro giocatori porterà i veterani della serie e i nuovi arrivati a vivere un terrificante viaggio in una delle parti più iconiche del franchise di Call of Duty. Proprio come il multiplayer, le squadre su Zombies potranno essere formate anche in cross-gen, per la prima volta nella storia di questo franchise”.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e PC via Battle.net dal 13 novembre 2020.