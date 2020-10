Marvel’s Spider-Man: Remastered – primi dettagli e video

Annunci

Primo sguardo a Marvel’s Spider-Man: Remastered

Con un lungo post pubblicato sul PlayStation Blog, Insomniac Games ha presentato ufficialmente Marvel’s Spider-Man: Remastered, una nuova versione del gioco sviluppata appositamente per PlayStation 5, che sarà inclusa sottoforma di voucher nella Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales.

Questa particolare edizione includerà anche tre costumi aggiuntivi e il primo di questi sarà ispirato al primo film di The Amazing Spider-Man.

Ecco tutti i dettagli riportati nel post sul PlayStation Blog:

Gli sviluppatori hanno svolto una minuziosa opera di ricostruzione degli ambienti di gioco sulla base delle elevate prestazioni garantite dalla nuova console. Oltre alla migliore resa di modelli e materiali, la principale innovazione riguarda l’introduzione di ombreggiature ambientali ed effetti in ray tracing. Ora la luce viene riflessa realisticamente dalle finestre dei grattacieli, rendendo ancora più suggestiva la resa del cielo e delle diverse condizioni meteo.

Ma non ci siamo limitati agli scenari. Il processo di rinnovamento ha coinvolto anche i personaggi. Le nuove possibilità tecnologiche hanno permesso di applicare shader a pelle, denti e occhi, e persino di disegnare ogni singolo capello, rendendo ancora più vivi ed espressivi i protagonisti della storia.

Questo ci porta a parlare della novità più eclatante. Per garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori della serie Marvel’s Spider-Man di nuova generazione, abbiamo scelto un altro volto per Peter Parker. È stato un piacere lavorare con John Bubniak nel gioco originale, ma per PS5 ci siamo rivolti a Ben Jordan, che riteniamo più adatto a valorizzare le sessioni di facial capture svolte dall’attore Yuri Lowenthal. Nel gioco le fattezze di Ben sono straordinarie ed esaltano a pieno le movenze di Yuri.

In aggiunta a tutto questo, sempre in virtù della potenza di PS5, siamo ora in grado di offrire un frame rate più elevato in modalità ad alte prestazioni, per un’esperienza a 60 fps! Preparatevi a rivivere l’inizio della saga di Marvel’s Spider-Man in una veste completamente nuova. Non vediamo l’ora che possiate provarlo controller alla mano. Nell’attesa, vi proponiamo un breve filmato.

Abbiamo sfruttato altre funzionalità PlayStation di nuova generazione, come i caricamenti semi-istantanei (tranquilli, potrete riattivare le simpatiche animazioni d’attesa dei viaggi veloci, se vorrete), l’audio 3D per cuffie compatibili e il rivoluzionario feedback aptico del controller DualSense. Inoltre, troverete tutte le nuove opzioni della modalità foto messe a punto per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, come la possibilità di aggiungere fonti di luce alla scena o cambiare costume dopo lo scatto!