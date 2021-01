Nasce LucasFilm Games, una nuova etichetta per i giochi di Star Wars

Annunci

LucasFilm Games è la nuova etichetta dedicata ai videogiochi di Star Wars

Tra i grandi ritorni di questo 2021 vi è anche quello di LucasFIlm Games, una nuova etichetta creata da Disney e LucasFilm per rappresentare tutti i futuri videogiochi ambientati nell’universo di Star Wars.

Essenzialmente LucasFilm Games rappresenta quella che un tempo era la LucasArts, fortemente voluta da George Lucas nel 1982 e poi chiusa da Disney dopo l’acquisizione del suo impero.

Come cita il comunicato stampa diffuso dalla Disney, LucasFilm Games adesso sarà la “nuova identità” dell’intrattenimento digitale di Star Wars.

Il nuovo marchio si occuperà anche di comunicare attraverso i canal Twitter e Facebook, tutte le novità relative ai futuri progetti videoludici del francnhise, a cui si aggiungeranno anche gli approfondimenti.

Ecco un trailer di presentazione per il nuovo logo, che ripercorre tutti i videogiochi di Star Wars attualmente disponibili sul mercato, da The Old Republic al più recente Squadrons.