Dragon Quest Builders 2 arriva su Xbox One e Game Pass a maggio

Annunci

Dragon Quest Builders 2 arriva sulle console della famiglia Xbox

Continuano le stealth release di Square Enix sulle console della famiglia Xbox. Dopo Octopath Traveler, adesso tocca a Dragon Quest Builders 2, apparso a sorpresa sul Microsoft Store, con una data di uscita confermata per il 4 maggio su Xbox One (e in retrocompatibilità su Xbox Series).

Ma non è l’unica novità, perché oltre ad arrivare su Xbox, dal 4 maggio sarà disponibile anche nell’abbonamento Game Pass per PC e console. Fino ad oggi il titolo era disponibile in esclusiva per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam dal 2019.

Ecco una descrizione emersa dal Microsoft Store:

DRAGON QUEST BUILDERS™ 2 è l’acclamato GdR di costruzione con blocchi creato da Yuji Horii, creatore della serie DRAGON QUEST, dal character designer Akira Toriyama e dal compositore Koichi Sugiyama. Parti per un’epica avventura e diventa il costruttore supremo! Personalizza il tuo personaggio e riporta in vita un mondo desolato insieme al misterioso Malroth, poi porta il tuo costruttore online e collabora con i tuoi amici per creare qualcosa di veramente spettacolare. Non lasciarti ingannare dal titolo: più che un seguito, questa è un’esperienza a sé stante che permette di scoprire nuovi personaggi, un vasto mondo, combinazioni di costruzione illimitate e una storia che affascinerà appassionati di vecchia data e nuovi giocatori! Questa versione include tutti i contenuti: Pacchetto Kaldoh, pacchetto Modernista, pacchetto Acquario, Occhiali da designer, cappello storico, Trono del Dragonlord e altro ancora! STORIA I malvagi Figli di Hargon vogliono estirpare tutti i creatori e hanno dichiarato fuorilegge la costruzione, la cucina e tutti gli altri tipi di creazione. Per diffondere il loro dogma, il nefasto culto cattura tutti i costruttori al mondo. Ogni speranza sembra perduta fin quando tu, un giovane apprendista costruttore, riesci a sfuggire alle grinfie del male. Dopo esserti risvegliato sulla costa della desolata Isola del Risveglio incontri Malroth, un misterioso giovane privo di ricordi. Con l’aiuto del tuo audace nuovo amico, parti per una grandiosa avventura irta di pericoli per scoprire le abilità necessarie a diventare un costruttore degno di questo nome. Solo tu puoi sconfiggere