Nintendo Switch Online: il servizio si amplia con i giochi Nintendo 64 e SEGA Genesis

Il servizio Nintendo Switch Online si amplia

Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento della casa giapponese per la sua console ibrida, vanta la possibilità di accedere ad un catalogo di giochi NES e SNES, ma a partire dal mese di ottobre il catalogo si arricchirà con ben due new entry molto importanti per la storia dei videogiochi: il Nintendo 64 e il SEGA Genesis.

I titoli delle due console andranno ad aggiungersi al servizio, tuttavia per accedere a questi due specifici cataloghi di giochi sarà necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento

La data di lancio e il prezzo di questo nuovo abbonamento verranno resi noti nelle prossime settimane, ma intanto ecco la lineup iniziale dei giochi Nintendo 64 e SEGA Genesis.

Nintendo 64 – titoli di lancio

Dr. Mario 64

Mario Kart 64

Mario Tennis 64

Sin and Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

WinBack

Nintendo 64 – i titoli che arriveranno prossimamente dopo il lancio

Banjo-Kazooie

F-Zero X

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

Pokemon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

SEGA Genesis – i titoli disponibili al lancio

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

Nintendo pubblicherà sul suo sito ufficiale anche i controller del Nintendo 64 e SEGA Genesis, rivisti con connettività wireless e pienamente compatibili con il nuovo catalogo del servizio in abbonamento.