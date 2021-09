Digital Eclipse è in trattative per riportare Marvel Vs. Capcom 2 sul mercato

Annunci

L’amatissimo Marvel Vs. Capcom 2 potrebbe tornare sul mercato

Marvel Vs. Capcom 2, uno dei picchiaduro più apprezzati di sempre nel panorama della competizione, potrebbe tornare sul mercato.

Digital Eclipse, gli autori della remaster in alta definizione realizzata per Xbox 360 nel 2009, hanno svelato di essere in trattative con Disney e CAPCOM per cercare di riportare il titolo sul mercato, tuttavia non ci sono ancora certezze sul ritorno.

So che sia Disney che Capcom hanno visto [la domanda] forte e chiaro, e abbiamo iniziato alcune discussioni su questo proprio ora, e stiamo cercando di vedere fino a che punto possiamo arrivare.

Il gioco è stato originariamente pubblicato nel 2000, con il porting per Xbox 360 arrivato solo diversi anni dopo con alcune feature aggiuntive. Nel 2013 però, a seguito della scadenza dei diritti, il gioco è stato rimosso dal Microsoft Store e non ha fatto mai più ritorno.

Fonte: PureXbox