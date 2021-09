Microsoft annuncia il suo ritorno al Tokyo Game Show 2021

Microsoft aveva già anticipato che quest’anno avrebbe preso parte alla nuova edizione del Tokyo Game Show 2021 e nelle scorse ore l’azienda ha comunicato data e ora, con una key art “tematica” che ritrae un robot giapponese con i loghi Xbox.

L’edizione del 2021 segnerà anche il 25° anniversario del Tokyo Game Show e per l’occasione Microsoft terrà un proprio stream ufficiale che si terrà il 30 settembre alle ore 6 pm JST, ovvero le 11:00 italiane.

Microsoft ha già voluto precisare che l’evento sarà prevalentemente indirizzato al pubblico locale nipponico e non presenterà annunci di stampo global,

In maniera simile allo scorso anno, questo sarà uno show curato per i nostri giocatori in Giappone e in tutto il resto dell’Asia. Aspettatevi una celebrazione con la nostra community in Asi con nuovi importanti aggiornamenti. Non sono previsti nuovi annunci che coinvolgeranno il pubblico globale.