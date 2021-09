Daemon X Machina: il producer promette l’arrivo di un sequel

Annunci

Daemon X Machina avrà un sequel, in futuro

Durante una sessione streaming per celebrare il secondo anniversario di Daemon X Machina, il producer di First Studio, Kenichiro Tsukuda, ha promesso ai fan che un sequel dell’action game a tema mecha si farà, ma non arriverà molto presto.

Il titolo, che ricordiamo essere arrivato in esclusiva su Switch e successivamente anche su PC, ha segnato il grande ritorno sulla scena videoludica degli action robotici ispirati allo stile degli Armored Core di From Software, proponendo un gameplay action ma studiato in base alla gestione dei singoli componenti montati a bordo del robot.

Ecco quanto dichiarato dal producer:

Diciamo che non è proprio un annuncio ufficiale, ma voglio fare una dichiarazione forte, quando avremo finito qui faremo un sequel, un numero 2 e sono molto motivato, ma abbiamo bisogno ancora di tempo per sistemare varie cose e fare dei test per valutare cosa fare nel prossimo, quindi credo ci vorrà ancora molto, ma mi piacerebbe portare a bordo nuove persone e poiché il contenuto stesso del gioco cambierà gradualmente, quale direzione dovremmo prendere? Ho fatto una dichiarazione al momento, ma ci vorrà ancora del tempo.

Fonte: Gematsu