Xbox: Microsoft vuole rilanciare i franchise classici di Activision Blizzard

Annunci

Microsoft intende rilanciare i vecchi franchise di Activision Blizzard

Il boss di Xbox e CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha discusso ai microfoni di Washington Post i piani futuri della società dopo l’acquisizione di Activision Blizzard, affermando la volontà di voler rilanciare gli storici franchise dell’azienda.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Spencer ha evidenziato durante la chat che Xbox ora possiede IP come Guitar Hero, King’s Quest e HeXen, e ha sottolineato che non vede l’ora di dialogare con i vari team per lavorare su determinate cose:

Speriamo di poter lavorare con loro quando l’accordo si concluderà per assicurarci di avere le risorse per lavorare sui franchise che amo della mia infanzia e che i team vogliono realizzare. Non vedo l’ora di queste conversazioni. Penso davvero che si tratti di aggiungere risorse e aumentare le capacità.

Ecco intanto una lista sommaria delle principali IP profittevoli di Activision Blizzard:

Blur

Blackthorn

Bubble Witch Saga

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

DJ Hero

Empire Earth

Farm Heroes Saga

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heretic

Hexen

Interstate 76

King’s Quest

Overwatch

Pitfall

Police Quest

Rock N’ Roll Racing

Skylanders

Space Quest

Spyro

Starcraft

SWAT

The Lost Vikings

Tony Hawk

Warcraft

Zork

Fonte: PureXbox