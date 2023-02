Pillole Indie #44: BPM: Bullet Per Minute

BPM: Bullet Per Minute

Piattaforme : Pc, Nintendo Switch, Ps4, Xbox One

: Pc, Nintendo Switch, Ps4, Xbox One Developer : Awe Interactive, Playtonic Friends

: Awe Interactive, Playtonic Friends Publisher : Awe Interactive

: Awe Interactive Data d’uscita : 15/9/2020 Pc, 5/10/21 Xbox One e Ps4, 8/9/22 Switch

: 15/9/2020 Pc, 5/10/21 Xbox One e Ps4, 8/9/22 Switch Genere : Rogue-like, Sparatutto in prima persona, Ritmico

: Rogue-like, Sparatutto in prima persona, Ritmico Versione testata : Nintendo Switch (lite)

BPM: Bullet Per Minute è un Rogue-like e Sparatutto creato dalla Awe Interactive e dalla Playtonic Friends per dare un ritmo al nostro tempo libero. Il titolo ha avuto più date di pubblicazione, inizialmente creato solo per Computer è passato dalle console di Microsoft e Sony per poi arrivare anche sull’ultima piattaforma di Nintendo. La prima casa vede all’attivo solo questo gioco, d’altro canto la seconda si vede in spettacoli come Demon Turf Neon Splash e Yooka-Laylee.

Interpreteremo i panni di Goll, una valchiria della mitologia norrena pronta, a colpi d’arma da fuoco, ad iniziare la sua missione per uccidere i demoni e le bestie che infestano i vari regni per poi affrontare Nidhogg. Il gioco, essendo un Rogue-like, non ci permetterà di avanzare se prima non avremo pulito la stanza in cui entriamo, esattamente come in The Binding of Isaac. La particolarità è che essendo uno sparatutto in prima persona, come in RoboQuest, non vedremo i colpi provenienti dalle nostre spalle, in questo ci aiuteranno abilità come il salto o lo scatto. Tutto è accompagnato dal ritmo, una serie di ticchettii immaginari stimolati dalla musica che ci diranno quando sparare, saltare e scattare. In pratica: perdi il ritmo e ti ritroverai la vita diminuire senza nemmeno accorgertene.

I vari demoni e mostri, anche nella difficoltà più semplice, ti porteranno via una gran parte della barra di salute in un solo colpo, il che può farti sembrare di star giocando a Doom con la difficoltà più alta. La morte ti riporterà alla stanza iniziale, perdendo così tutto quello che hai guadagnato. Alcuni degli avversari sconfitti lasciano cadere delle monete che possono essere spese per nuove armi, abilità, salute e potenziamenti.

Ogni arma ha la sua peculiarità: cadenza di fuoco, danno, gittata e sistema di ricarica. Una volta pulita la stanza apparirà in essa una cassa, apribile normalmente o con una chiave lasciata da qualcuno o trovata, che ci darà oltre le monete anche dei consumabili o potenziamenti. Le stanze speciali sono sparse all’interno del dungeon: un pollo che vende i potenziamenti; stanze sfide o del tesoro; un fabbro che ti potenzia le armi e le armature; una banca per custodire l’oro ed una biblioteca dove apprendere abilità uniche per qualsiasi Valchiria tu stia utilizzando.

Si, qualsiasi Valchiria. In BPM: Bullet Per Minute sono presenti più personaggi, come nei classici Rogue-like, ognuno di essi con armi e abilità speciali. La prima, Goll, ha una pistola standard e cento punti vita, equilibrata per chi inizia a giocare. Poi c’è Sluld che perderà un punto vita per ogni secondo sprecato senza colpire un nemico, per chi ama la difficoltà e sa tenere il ritmo. Njord invece non può raccogliere nessuna arma ed usa poteri speciali scagliati dalle mani per abbattere i demoni. In totale ne sono 10, sta a voi scoprire le altre e quali saranno i potenziamenti personali di ognuna, alcuni sbloccabili vincendo le partite. Come se non bastasse potremo raccogliere più di 80 oggetti, ognuno di questi con capacità diverse, mescolati tra di loro cambieranno la nostra corsa di volta in volta, creando combinazioni sempre più difficili da ripetere.

Riguardante il comparto sonoro non c’è da poter dire niente di contrario, la musica è il cuore pulsante di BPM: Bullets Per Minute e gli sviluppatori sono riusciti a fare un ottimo lavoro. Il problema più grande con il porting è riferito alla grafica, i vari disegni non sono adatti alla console della Nintendo; porta una grande difficoltà alla vista dopo averci giocato per un po’ di tempo. La localizzazione presenta l’italiano insieme ad altre lingue come: Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Portoghese, Russo e Cinese.

In Sintesi BPM: Bullet Per Minute è uno Sparatutto Rogue-like creato per dare un ritmo alla giornata. Con la sua vasta scelta di personaggi e oggetti da raccogliere permetterà combinazioni sempre più difficili da ripetere creando così un gameplay sempre nuovo. Unica nota negativa è la grafica che non è portata per una console portatile come la Nintendo Switch Voto: 7

Pro:

Ottimo comparto sonoro

Scelta tra vari personaggi

Grande quantità di oggetti

✘ Contro:

Grafica non ottimale

Difficile vedere i nemici

Ti è piaciuto il nostro articolo? Dà un’occhiata alla nostra rubrica Pillole Indie! Leggi anche: