NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2 – Recensione

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2 cosa ci offre?

Titolo : NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2

Piattaforme : Nintendo Switch, Pc

Developer : Code Mystics

Publisher : SNK

Distribuzione : Digitale

Data d'uscita : 9/11/2022

Genere : Action, Card Game, Sports, Puzzle

Versione testata : Nintendo Switch (lite)

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2 è la nuova collezione di titoli SNK riproposta su Nintendo Switch e Computer. Dopo l’uscita di SNK VS Capcom ed il primo volume di questo titolo, la Code Mystics in collaborazione con la SNK hanno fatto tornare in mente i ricordi dei più nostalgici.

Un piccolo tuffo

Questo tuffo nel passato raccoglie una raccolta dei più grandi successi dell’epoca e non. I vari titoli sono ben conservati poiché è possibile visualizzare la schermata come le “scatolette” di una volta, compresi di cartucce e manuali. Insomma, si ritorna negli anni dove si soffiava nello scompartimento dei nostri amati giochi. Alcuni di queste pietre miliari, in totale dieci, sono state già rilasciate individualmente, come appunto il prima citato SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash. In aggiunta avremo anche uno dei capitoli di Mega Man: Battle & Fighters, fino ad arrivare a giochi sportivi come Pocket Tennis.

Una visone generale

Ora concentriamoci nel dettaglio di questi titolo:

SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash: Un gioco di carte che abbiamo già avuto modo di recensire, questo è un bellissimo passatempo per chi è amante del genere, con una piccola esplorazione e tanti avversari, anche molto difficili, da battere. Combatteremo con personaggi della SNK e della Capcom trasformati in carte, ognuno con una sua abilità.

Mega Man: Battle & Fighters: è un gioco fasato sul combattimento dei boss, forse uno dei titoli più conosciuti della collezione. Con quattro personaggi tra cui scegliere e dieci volte tanto i numero dei boss, presi dal titolo originale, non invecchia male e si presta ad un ottimo gameplay. Unica pecca è che solo il manuale è in inglese, tutto il resto è giapponese.

Puzzle Link 2: l’unico puzzle della raccolta, sparando proiettivi verticali dovremo creare combinazioni di oggetti colorati. Negli ultimi decenni ne abbiamo visti e rivisti giochi così, questo porta ad un brutto invecchiamento.

Battle De Paradise: è come avere un Mario Party ma con diversi personaggi. Ma la problematica principale è il linguaggio, non essendo tradotto questo rende complicata, se no nulla, la comprensione, come riscontrato il Mega Man.

Pocket Tennis: gioco di, appunto, tennis divertente e semplice da imparare. Le meccaniche funzionano bene e la localizzazione è sia in inglese che giapponese.

NeoGeo Cup 98 Plus: il secondo titolo sportivo, di calcio questa volta, che accusa la bassa visuale del campo sportivo. Qui gli sprite sono ben dettagliati ma questo rende più difficile vedere cosa succede attorno a te.

Baseball Stars: penultimo titolo dedicato allo sport, questo è un gioco di baseball che sfortunatamente, come il precedente, non vede tutto a suo favore. I controlli sono ottimali ma è molto lento.

BigBang Pro Wrestling: ultimo titolo sportivo questo non è all’altezza dei suoi concorrenti, come WWF, ma è uno dei migliori titoli della collezione. Include vari personaggi con animazioni ben dettagliate e varie combo da utilizzare.

Biomotor Unitron: gioco strategico che unisce elementi di JRPG, è uno dei favorevoli a conquistare il premio come miglior titolo presentato tra i dieci. Unisce elementi di vario genere con un ottimo risultato nella combinazione.

Neo Poke-Kun: anche in questo risulta il problema del solo manuale in inglese quando tutto il resto del gioco è in giapponese. Non si capisce molto e bisogna andare ad intuito per fare cosa?

In conclusione NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2 è un miscuglio di titoli importanti e non, la cosa che più dispiace è l’assenza di un adattamento in, almeno, inglese che porta ad una comprensione maggiore dei titoli evitando di andare alla ceca.

Commento finale L’idea di riproporre vecchi giochi che hanno accompagnato l’infanzia di tante persone è una buona idea. la SNK e la Code Mystics ci hanno dato questa opportunità. Tanti titoli da rigiocare e scoprire. Pecca principale è l’assenza di altre lingue, al di fuori del giapponese, di molti titoli in cui il dialogo è importante. Voto: 6

Pro:

Bellissimo ritorno al passato

✘ Contro:

Assente da altre lingue al di fuori del giapponese per molti titoli

Alcuni giochi sono invecchiati male

