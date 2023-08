Microsoft venderà i diritti streaming di Activision Blizzard a Ubisoft

Microsoft cederà i diritti dello streaming a terzi per chiudere l’acquisizione di Activision Blizzard in UK

Microsoft ha ristrutturato la sua proposta di acquisizione di Activision Blizzard accettando di vendere i diritti dello streaming cloud al publisher di videogiochi francese Ubisoft .

L’accordo rivisto è stato presentato all’autorità di regolamentazione del Regno Unito, l’Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA), nel tentativo di concludere l’accordo nella regione.

Microsoft aveva tentato di convincere la CMA a rivedere la sua decisione originale di aprile di bloccare l’accordo, sostenendo che ciò era dovuto al fatto che la Commissione Europea l’aveva approvato da allora e che aveva firmato un accordo vincolante con Sony per mantenere Call of Duty su PlayStation. , le condizioni erano cambiate.

Tuttavia, in una dichiarazione odierna, la CMA ha affermato di aver “deciso che [le dichiarazioni di Microsoft] non fornivano alcuna base per una modifica alla decisione di divieto originale” e che oggi stava imponendo “un ordine finale che vieta l’accordo originale su su base mondiale”.

L’annuncio di Microsoft sembra essere un tentativo di aggirare questo divieto affrontando la preoccupazione principale della CMA, ovvero che Microsoft avrebbe potenzialmente dominato il cloud gaming con i titoli Activision Blizzard nel suo portafoglio.

“Oggi compiamo un altro passo importante riguardo a questa transazione”, ha affermato Microsoft in una nota. “Per rispondere alle preoccupazioni sull’impatto della proposta acquisizione sullo streaming di giochi nel cloud sollevate dall’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati, stiamo ristrutturando la transazione per acquisire un insieme più ristretto di diritti.

“Ciò include la stipula di un accordo in vigore al momento della chiusura della nostra fusione che trasferisce i diritti di streaming su cloud per tutti i giochi attuali e nuovi di Activision Blizzard per PC e console rilasciati nei prossimi 15 anni a Ubisoft Entertainment SA, uno dei principali editori di giochi a livello mondiale. I diritti saranno per sempre.

“Come risultato dell’accordo con Ubisoft, Microsoft ritiene che la proposta di acquisizione di Activision Blizzard presenti una transazione sostanzialmente diversa ai sensi della legge britannica rispetto alla transazione presentata da Microsoft all’esame della CMA nel 2022.

“Pertanto, Microsoft ha notificato oggi la transazione ristrutturata alla CMA e prevede che i processi di revisione della CMA possano essere completati prima che l’estensione di 90 giorni prevista dal suo accordo di acquisizione con Activision Blizzard scada il 18 ottobre.

Secondo la transazione ristrutturata, Microsoft non sarà in grado né di rilasciare i giochi Activision Blizzard esclusivamente sul proprio servizio di streaming cloud – Xbox Cloud Gaming – né di controllare esclusivamente i termini di licenza dei giochi Activision Blizzard per i servizi rivali.

Ubisoft dal canto suo ha rilasciato un comunicato stampa per annunciare che i titoli Activision Blizzard arriveranno nel catalogo del suo servizio in abbonamento Ubisoft+.

“L’accordo include l’intero pacchetto di giochi attuali di Activision Blizzard, così come tutti i loro nuovi titoli in uscita nei 15 anni successivi alla chiusura dell’acquisizione. I giochi saranno disponibili su Ubisoft+ e Ubisoft potrà concedere in licenza i giochi a società di cloud gaming, fornitori di servizi e produttori di console.”

Fonte: VGC