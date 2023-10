Silent Hill: Ascension arriva il 31 ottobre, svelate le piattaforme

Silent Hill: Ascension ha una data di uscita

Silent Hill: Ascension, l’avventura dinamica realizzata da Genvid Interactive debutterà ufficialmente in streaming il 31 ottobre, con una premiere a livello mondiale fissata per le 2:00 del mattino (orario italiano).

Il progetto, che consisterà in una serie TV interattiva, potrà essere seguito dai browser desktop oppure dalle apposite app per iOS e Android. La serie andrà in onda per circa sei mesi e coloro che si perderanno le dirette streaming, potranno in ogni caso recuperare gli episodi on demand dalle già citate app, oppure dal sito ufficiale Ascension.

Ecco il nuovo messaggio dello studio che annuncia la data della premiere:

Silent Hill: Ascension segue diversi personaggi principali provenienti da luoghi di tutto il mondo tormentati dai nuovi e terrificanti mostri di Silent Hill L. In agguato nell’ombra, questi mostri minacciano di consumare le persone, i loro figli e intere città mentre vengono trascinati nell’oscurità sia dai recenti omicidi che dai sensi di colpa e dalle paure a lungo represse.

In Silent Hill: Ascension le azioni di milioni determineranno il risultato. Quando l’ultima scena viene trasmessa, quali personaggi sono sopravvissuti? Coloro che saranno rimasti saranno redenti, dannati o soffriranno? Anche i creatori del progetto non sanno come finirà Silent Hill: Ascension . Invece, il destino del personaggio è nelle mani del pubblico.

Questa volta non sperimenterai solo la paura. Invece, tu, insieme a un pubblico globale, avrai un’influenza diretta e permanente su come si svolge il destino dei personaggi e della storia. È la tua occasione per plasmare per sempre il canone di Silent Hill