Jonathan Lethem tra fumetti e nuovo romanzo a Wonderland su Rai 4

Scrittore di culto, attento alla contaminazione tra generi, e originale autore di fumetti, Jonathan Lethem è stato premiato con il Raymond Chandler Award all’ultima edizione del Noir in Festival, dove Wonderland l‘ha incontrato. Martedì 14 gennaio, in seconda serata su Rai4, Lethem parlerà del nuovo romanzo, Il detective selvaggio, e di come nella sua opera, i codici del noir e della fantascienza si intrecciano con tematiche esistenziali.

Questa settimana la copertina CULT è dedicata al film The Lodge, nuova fatica della coppia di registi austriaci Veronika Franz e Severin Fiala, che tornano dietro la macchina da presa di un lungometraggio dopo il successo internazionale dell’inquietante Godnight Mommy, ancora una volta alle prese con una storia dalle atmosfere horror che gioca con la paranoia.

La scelta POP è invece What We Do in the Shadows, la serie horror-comedy ispirata all’omonimo film di Taika Waititi e Jemaine Clement che sarà trasmessa in prima visione su Rai4 a partire dal 27 gennaio in seconda serata. Come sempre, le due categorie “pop” e “cult” caratterizzano anche la Wonder Parade, la classifica che chiude ogni puntata segnalando i dieci titoli top della settimana.

Nuovo appuntamento con la rubrica Stranger Than Fiction dedicata ai più folli e improbabili, ma non impossibili, progetti cinematografici. Questa settimana Wonderland fa un salto indietro nel tempo e vi racconta la storia di Eraldo Reverberi, giovane esponente degli ambienti più radicali di ispirazione maoista che sfrutta la sua professione da proiezionista nei cinema romani per manomettere le copie dei “musicarelli” inserendo sovversivi messaggi subliminali.

Il singolo Summon the Fire, della band inglese The Comet Is Coming, è invece protagonista della nuova puntata di Sound Invaders, rubrica presentata da Mario Gazzola dedicata alle più originali connessioni tra musica e arti visive.

Wonderland è un programma di Leopoldo Santovincenzo, Carlo Modesti Pauer, Andrea Fornasiero ed Enrico Platania, con la collaborazione di Alessandro Rotili. Produttore esecutivo Sabrina La Croix, regia di Giuseppe Bucchi e Gabriella Squillace.