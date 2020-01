Federico Fellini protagonista della nuova puntata speciale di MovieMag

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 23:02 su Rai Movie e nella programmazione notturna di Rai Uno, MovieMag dedica una puntata speciale a Federico Fellini a pochi giorni dal centenario della sua nascita. Con la Mostra Fellini 100, a Castel Sismondo di Rimini, e le testimonianze di Giuseppe Tornatore e Vincenzo Mollica vi raccontiamo il grande cineasta italiano. E ancora i film in sala con le interviste a Clint Eastwood, Olivia Wilde, Scarlett Johansson e al fenomeno web dei Me contro Te.

Tra qualche giorno, il 20 gennaio, Federico Fellini avrebbe compiuto cento anni e Alberto Farina , dalla mostra riminese Fellini 100 – Genio Immortale, ci racconta il grande cineasta attraverso il repertorio, le curiosità e le parole di chi lo ha conosciuto. Ad esempio quelle di Antonio Spoletini, protagonista del documentario Nessun nome nei titoli di coda, ovvero l’uomo che cercava per Fellini le comparse più adatte ad arricchire la galleria di volti strani, misteriosi ed evocativi costruita dal regista in quarant’anni di attività. Vincenzo Mollica ci parla degli Oscar vinti dal suo amico Federico, Giuseppe Tornatore intervistato da Federico Pontiggia, ricorda i consigli che il Maestro riminese gli diede all’indomani dell’Oscar per Nuovo Cinema Paradiso.

A MovieMag i film in uscita a partire da JoJo Rabbit che proprio lunedì ha avuto ben sei candidature all’Oscar, compresa quella al miglior film, alla sceneggiatura scritta dal regista Taika Waititi e alla miglior attrice non protagonista: Scarlett Johansson.

E torna dietro la macchina da presa Clint Eastwood che dirige Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm e Olivia Wilde in Richard Jewell, la storia di una guardia giurata che, nei giorni dell’attentato alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, passa da eroe a criminale nell’intreccio nefasto tra le indagini dell’FBI e quelle dei media. Paul Walter Hauser interpreta il protagonista.

Questa settimana debutta in sala il fenomeno web dei Me contro Te, ovvero Luì e Sofì, beniamini di milioni di bambini italiani che li seguono su Youtube. I Me contro Te dovranno affrontare il terribile Signor S nel film diretto da Gianluca Leuzzi: Me contro Te il film – La vendetta del Signor S

Conclude la puntata il Cineoroscopo di Simon & the Stars che, nel ricordarci la programmazione di Rai Movie del 20 gennaio – dedicata in gran parte ai film di Federico Fellini – ci accompagna a scoprire i dodici segni dello Zodiaco

MovieMag è un programma di Gida Salvino, Alberto Farina, Federico Pontiggia e Gianluca Russo con la collaborazione di Katia Nobbio. Regia di Paolo Porcaro.