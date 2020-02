Selvaggia Lucarelli ospite di Fake – La fabbrica delle notizie su NOVE

Nuova puntata del programma di approfondimento sulle fake news, ideato e condotto da Valentina Petrini sul NOVE. Mercoledì 19 febbraio alle 23:30 gli ospiti di “#FAKE – LA FABBRICA DELLE NOTIZIE” sono la giornalista di TPI Selvaggia Lucarelli e il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo.

Si parte ancora dal tema caldo del momento, ovvero il Coronavirus, con focus sulla situazione dell’epidemia in atto sulla Diamond Princess, la nave da crociera isolata da settimane nel porto di Yokohama, in Giappone, con a bordo anche nostri connazionali per cui si stanno studiando le procedure di rimpatrio.

La comparsa del primo caso di contagio in Africa, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato accertato in Egitto, sta dando vita ad un flusso di informazione che interpreta e racconta l’evento soprattutto in chiave politica;

La diffusione di notizie relative alle drastiche misure adottate dal governo cinese per contenere la propagazione del virus tra la popolazione;

Strumentalizzazioni mediatiche degli sbarchi provenienti dall’Africa, con focus su una non meglio accertata “minaccia Africa”;

Olocausto e negazionismo;

Eurispes ha pubblicato una ricerca secondo cui oltre il 16% degli italiani ritiene che la shoah non sia mai esistita: collegati dalla loro casa di Torino i signori Maria e Aldo, vittime di attacchi antisemiti, ne parlano con gli ospiti.

Come sempre, il punto di vista satirico di Enrico Bertolino nel suo spazio di commento ironico Circo Minimo, e i “timbri” sulle notizie dei due cacciatori di bufale David Puente, giornalista di Open, e Matteo Flora, professore a contratto in “Corporate Reputation e Storytelling” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pavia.Per commentare la puntata l’hashtag ufficiale è #Fake.