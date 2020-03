Sky Cinema: ecco tutti i titoli di marzo tra ritorni e prime tv esclusive

Anche per il mese di marzo i canali Sky Cinema non deludono proponendo un’offerta ricchissima di film in prima visione esclusiva tra i canali Sky Cinema e quelli di Premium Cinema. Tanti i ritorni e i cicli di film imperdibili come il ciclo dedicato a Gerard Butler e Sky cinema Sergio Leone. Di seguito tutti i titoli del mese e i cicli di film da non perdere.

LE PRIME TV DEL MESE DI MARZO:

Dom 1 MAR – FAMILY: BERNIE IL DELFINO [2019] – 1aTv Avventura/Commedia

[2019] – Avventura/Commedia Lun 2 MAR – CINEMA UNO: ATTACCO AL POTERE 3 [Lucky Red, 2019] – 1aTv Azione/Thriller

[Lucky Red, 2019] – Azione/Thriller Mar 3 MAR – CINEMA DUE: WAKEFIELD – NASCOSTO NELL’OMBRA [Eagle, 2016] – 1aTv Drammatico

[Eagle, 2016] – Drammatico Mer 4 MAR – CINEMA DUE: MIDSOMMAR – IL VILLAGGO DEI DANNATI [Eagle, 2019] – 1aTv Horror/Thriller

[Eagle, 2019] – Horror/Thriller Gio 5 MAR – CINEMA UNO: BLEEDING STEEL – EROE DI ACCIAIO [Eagle, 2017] – 1aTv Azione/Thriller

[Eagle, 2017] – Azione/Thriller Ven 6 MAR – CINEMA UNO: ZEROZEROZERO [Ep. 7-8, 2019] – 1aTv Drammatico

[Ep. 7-8, 2019] – Drammatico Ven 6 MAR – COMEDY: ACHILLE TARALLO [Notorious, 2018] – 1aTv Commedia

[Notorious, 2018] – Commedia Sab 7 MAR – CINEMA UNO: CRYPTO [2019] – 1aTv Crimine/Thriller

[2019] – Crimine/Thriller Dom 8 MAR – CINEMA DUE: A MANO DISARMATA [Eagle, 2019] – 1aTv Drammatico

[Eagle, 2019] – Drammatico Lun 9 MAR – CINEMA UNO: ARMI CHIMICHE [2019] – 1aTv Thriller

[2019] – Thriller Mar 10 MAR – CINEMA DUE: THE TEACHER [Satine, 2016] – 1aTv Commedia/Drammatico

[Satine, 2016] – Commedia/Drammatico Mer 11 MAR – CINEMA DUE: THE NEST (IL NIDO) [Vision, 2019] – 1aTv Horror/Giallo

[Vision, 2019] – Horror/Giallo Gio 12 MAR – CINEMA UNO: MALATI DI SESSO [Light Industry, 2018] – 1aTv Commedia/Romantico

[Light Industry, 2018] – Commedia/Romantico Ven 13 MAR – CINEMA UNO: IL TUO EX NON MUORE MAI [Leone Film, 2018] – 1aTv Sky Azione/Commedia

[Leone Film, 2018] – Azione/Commedia Ven 13 MAR – ACTION: EXPLORER [Eagle, 2016] – 1aTv Azione/Fantascienza

[Eagle, 2016] – Azione/Fantascienza Sab 14 MAR – CINEMA DUE: FRATELLI NEMICI – CLOSE ENEMIES [Europictures, 2018] – 1aTv Drammatico/Thriller

[Europictures, 2018] – Drammatico/Thriller Dom 15 MAR – CINEMA UNO: DOMINO [Eagle, 2019] – 1aTv Crimine/Thriller

[Eagle, 2019] – Crimine/Thriller Lun 16 MAR – CINEMA UNO: SPIDER-MAN: FAR FROM HOME [Sony, 2019] – 1aTv Azione/Fantascienza

[Sony, 2019] – Azione/Fantascienza Mar 17 MAR – SUSPENSE: THE AMITYVILLE MURDERS [2017] – 1aTv Horror

[2017] – Horror Mer 18 MAR – CINEMA DUE: IL SIGNOR DIAVOLO [01, 2019] – 1aTv Horror/Thriller

[01, 2019] – Horror/Thriller Gio 19 MAR – CINEMA UNO: NO FILTER [2019] – 1aTv Commedia

[2019] – Commedia Gio 19 MAR – CINEMA DUE: KILL TWO BRAVO [2014] – 1aTv Drammatico/Thriller

[2014] – Drammatico/Thriller Ven 20 MAR – ACTION: KING DANYLO – L’ONORE DEL RE [2018] – 1aTv Avventura/Storico

[2018] – Avventura/Storico Ven 20 MAR – PREMIUM CINEMA: IL CORRIERE – THE MULE [Warner, 2018] – 1aTv Crimine/Thriller

[Warner, 2018] – Crimine/Thriller Sab 21 MAR – CINEMA DUE: IO, LEONARDO [Lucky Red, 2019] – 1aTv Biografico/Drammatico

[Lucky Red, 2019] – Biografico/Drammatico Dom 22 MAR – CINEMA UNO: DARK HALL [Leone Film, 2018] – 1aTv Sky Fantastico/Horror

[Leone Film, 2018] – Fantastico/Horror Dom 22 MAR – CINEMA DUE: JULIET, NAKED – TUTTA UN’ALTRA MUSICA [Bim, 2018] – 1aTv Commedia/Musicale

[Bim, 2018] – Commedia/Musicale Lun 23 MAR – CINEMA UNO: CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE [Vision, 2019] – 1aTv Commedia

[Vision, 2019] – Commedia Mar 24 MAR – CINEMA UNO: AMERICAN HANGMAN [2019] – 1aTv Thriller

[2019] – Thriller Mer 25 MAR – CINEMA DUE: NOI [Universal, 2019] – 1aTv Horror/Thriller

[Universal, 2019] – Horror/Thriller Gio 26 MAR – CINEMA UNO: DREDD – IL GIUDICE DELL’APOCALISSE [Eagle, 2012] – 1aTv Azione/Fantascienza

[Eagle, 2012] – Azione/Fantascienza Ven 27 MAR – PREMIUM CINEMA: ATTENTI AL GORILLA [Warner, 2019] – 1aTv Commedia

[Warner, 2019] – Commedia Sab 28 MAR – CINEMA DUE: ARRIVEDERCI PROFESSORE [Notorious, 2018] – 1aTv Commedia/Drammatico

[Notorious, 2018] – Commedia/Drammatico Dom 29 MAR – CINEMA UNO: BLOOD MONEY [2017] – 1aTv Crimine/Thriller

[2017] – Crimine/Thriller Lun 30 MAR – CINEMA UNO: MEN IN BLACK: INTERNATIONAL [Sony, 2019] – 1aTv Commedia/Fantascienza

[Sony, 2019] – Commedia/Fantascienza Mar 31 MAR – CINEMA DUE: GIRL [Teodora, 2018] – 1aTv Drammatico

Oltre al lunedì première ATTACCO AL POTERE 3 (vedi prime visioni del mese), che esordisce lunedì 2 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, dei 10 titoli in programmazione si segnalano: il secondo capitolo della saga action in cui Butler è un agente della Cia che si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, ATTACCO AL POTERE 2; l’action bellico con Gary Oldman HUNTER KILLER – CACCIA NEGLI ABISSI, in cui il capitano di un sottomarino americano deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale; NELLA TANA DEI LUPI dove una squadra speciale del dipartimento di polizia viene incaricata di sgominare una banda di rapinatori; la graffiante commedia con Jennifer Aniston IL CACCIATORE DI EX dove Butler è un cacciatore di taglie che segue le tracce della sua ex moglie, una cronista latitante che sta indagando su un omicidio; la divertente commedia romantica LA DURA VERITÀ, in cui Katherine Heigl è la produttrice di un talk show decide di seguire i consigli sentimentali di uno spudorato e cinico esperto; l’action ispirato alla mitologia egizia GODS OF EGYPT con Nikolaj Coster-Waldau; il fanta-action TIMELINE, tratto dal romanzo di Michael Crichton; il thriller con Pierce Brosnan e Maria Bello SHATTERED – GIOCO MORTALE, in cui uno psicopatico rapisce una bambina e ordina ai genitori di stare ai suoi ordini per 24 ore; e il suggestivo thriller tratto da una storia vera THE VANISHING – IL MISTERO DEL FARO.

Tutti titoli sono disponibili nella collezione on demand GERARD BUTLER.

SKY CINEMA SERGIO LEONE

Da sabato 7 a venerdì 13 marzo su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW TV

Da sabato 7 a venerdì 13 marzo, Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Sergio Leone e ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti cineasti della storia del cinema. Non può mancare in programmazione l’imperdibile “Trilogia del dollaro” in versione restaurata in collaborazione con Sky Cinema, che comprende i primi film western diretti da Leone e che vedono protagonista un giovane Clint Eastwood sulle note delle incisive musiche di Ennio Morricone: PER UN PUGNO DI DOLLARI (restauro realizzato dalla Cineteca Nazionale e Ripley’s Film) del 1964 con Gian Maria Volonté, storia di un pistolero che, giunto in una cittadina dominata da due famiglie di prepotenti, finge di allearsi ora con una ora con l’altra, per far sì che si eliminino a vicenda; PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1965 con Volonté, Lee Van Cleef e Klaus Kinski, in cui un cacciatore di taglie si allea con un pistolero, mosso dal desiderio di vendetta, contro un sadico bandito messicano; e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1966 con Eli Wallach e Lee Van Cleef, che racconta la storia di un bounty-killer (il buono), un fuorilegge messicano (il brutto) e un assassino a pagamento (il cattivo) che, senza fiducia reciproca, si mettono in società per recuperare un tesoro nascosto.

Spazio anche alla “Trilogia del tempo”, composta da due celebri western e un gangster movie, tutti con la colonna sonora scritta da Morricone: C’ERA UNA VOLTA IL WEST del 1968 con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, in cui un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un’ex prostituta; in versione restaurata GIÙ LA TESTA, il western del 1971 con Rod Steiger e James Coburn, che racconta dell’alleanza tra Miranda, un bandito messicano, e Mallory, irlandese ed ex terrorista dell’Ira, per svaligiare una banca, e che fece vincere a Leone il David di Donatello per la miglior regia; e, disponibile anche nella versione restaurata ed estesa, C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, il capolavoro del 1984 con Robert De Niro sull’ascesa e il declino di due gangster, che fece ottenere a Leone il Nastro d’argento per il miglior film e la nomination ai Golden Globe per la miglior regia.

Infine, è previsto il primo film diretto da Leone, IL COLOSSO DI RODI del 1961, che ripropone la storia dell’enorme statua fatta costruire da Serse, e due film in cui troviamo Leone in veste di produttore esecutivo: in versione restaurata IL MIO NOME È NESSUNO del 1973 con Terence Hill che interpreta un giovane e scanzonato pistolero che coinvolge il suo eroe, Henry Fonda, nell’impresa folle di battere una banda di 150 uomini prima che il vecchio eroe del West abbandoni la sua terra per andare in Europa; e IL GATTO, commedia grottesca diretta da Luigi Comencini e interpretata da Ugo Tognazzi e Mariangela Melato, vincitrice del David di Donatello 1978.

Impreziosisce la programmazione lo speciale prodotto da Sky Cinema VERDONE RACCONTA LEONE in cui il regista e attore ricorda il maestro, amico e “padre adottivo”, raccontando aneddoti e curiosità sulla genesi e la realizzazione dei film, oltre a ricordi di vita personale, la nascita della loro amicizia e il loro primo incontro. Tutti titoli sono disponibili nella collezione on demand SERGIO LEONE.

SKY CINEMA SPIDER-MAN

Da sabato 14 a giovedì 26 marzo sul canale 303 e in streaming su NOW TV

Una programmazione dedicata alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno, in occasione della prima visione SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, prevista lunedì 16 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection.

Nei 13 giorni di programmazione sono previsti: la trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina attillata dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3; i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 – IL POTERE DI ELECTRO, con Andrew Garfield pronto a indossare la tuta rossa e blu, mentre il personaggio di Gwen Stacy è affidato a Emma Stone; l’animazione premiata con l’Oscar® SPIDER-MAN – UN NUOVO UNIVERSO; e il film dedicato all’acerrimo nemico di Spider-Man VENOM con Tom Hardy. Tutti titoli sono disponibili nella collezione on demand SPIDER-MAN.









SKY CINEMA COLLECTION – MEN IN BLACK

Da venerdì 27 a martedì 31 marzo sul canale 303 e in streaming su NOW TV.

Da venerdì 27 a martedì 31 marzo Sky Cinema Collection dà spazio alla saga cinematografica che mescola commedia e fantascienza, basata sull’omonimo fumetto di Lowell Cunningham. È da non perdere la prima visione MEN IN BLACK: INTERNATIONAL, prevista lunedì 30 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, che 22 anni dopo il primo capitolo torna a farci divertire con gli agenti segreti che si occupano di extraterrestri che questa volta hanno i volti di Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Spazio poi ai primi tre film dal successo planetario: MEN IN BLACK, film premiato con l’Oscar® per il Miglior trucco, in cui il giovane Will Smith diventa un agente supersegreto che sorveglia gli alieni insieme al collega veterano Tommy Lee Jones; MEN IN BLACK II dove l’agente J (Will Smith) riporta in servizio l’agente K (Tommy Lee Jones) per fronteggiare una malvagia aliena; e MEN IN BLACK 3 in cui, per scongiurare una nuova minaccia, l’agente J viaggia indietro nel tempo fino al 1969 per incontrare una giovane versione dell’agente K, interpretato nel passato da Josh Brolin. Tutti titoli sono disponibili nella collezione on demand MEN IN BLACK.