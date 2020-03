Il teatro di Eduardo dal 12 marzo su Rai tre

Dal 12 marzo, ogni giovedì in prima serata, torna in tv il grande Teatro di Eduardo: quattro celebri commedie, “Filumena Marturano”, “Napoli Milionaria”, “Questi fantasmi” e “Sabato, domenica e lunedì”, con l’adattamento curato da Massimo Ranieri.

Il primo appuntamento è con Filumena Marturano in onda giovedì 12 marzo, alle 21.20 su Rai3.

Mariangela Melato e Massimo Ranieri sono i protagonisti di “Filumena Marturano”, prima delle quattro commedie di Eduardo De Filippo adattate per la tv da Massimo Ranieri e Gualtiero Peirce, che ne firmano anche la traduzione dal napoletano.

La regia televisiva è di Franza Di Rosa, le musiche originali di Ennio Morricone. Nel cast anche Pino Ammendola e l’attrice ‘eduardiana’ Clara Bindi.

Filumena, donna con un passato da prostituta, ha tre figli illegittimi e ha dedicato tutta la sua esistenza a Mimì, ricco donnaiolo che l’ha tolta dalla strada per farne la sua amante. Quando l’uomo decide di convolare a nozze con una giovane cassiera, Filumena è costretta a escogitare qualcosa per salvare la sua vita e quella dei suoi figli. La commedia fu scritta da De Filippo nel 1946 e il ruolo di Filumena fu pensato per sua sorella Titina, che ne diede una straordinaria interpretazione.