“Revolution – Storie dal futuro”, Francesco Mandelli e Federico Russo raccontano le grandi innovazioni

Annunci

Un viaggio nel tempo attraverso le grandi innovazioni che hanno segnato il nostro costume, le nostre abitudini, la nostra quotidianità per raccontare i cambiamenti della nostra epoca, insieme a Francesco Mandelli e Federico Russo, giovedì 30 aprile alle 23.30 su Rai2 il secondo appuntamento con “Revolution – Storie dal futuro”.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Ogni ospite è introdotto da un breve flash del passato in cui i conduttori vestono i panni di figure iconiche e parlano di alcune delle innovazioni che hanno portato a svolte epocali. Gli oggetti, le tecnologie, gli indizi con cui si relazionano ci rivelano di volta in volta chi stanno per intervistare. In questa seconda puntata, il racconto si concentrerà sugli anni 1957, 1967, 1951. Francesco Mandelli incontrerà la leggenda vivente del trasformismo, Arturo Brachetti.

Nel Teatro Le Musichall di Torino, Mandelli cercherà di capire come le tecnologie possono migliorare e integrarsi con il mondo degli spettacoli live. Si andrà poi a scoprire un mondo in cui sport e intelligenza artificiale si incontrano.

Grazie alle analisi delle performance degli atleti in presa diretta, i coach saranno in grado di valutare sempre meglio le loro qualità e capire come potenziarle al massimo.

Infine una storia che spiega le dinamiche del successo di un brand legato ai social media e alle possibilità di condivisione e visibilità a livello globale.

“Revolution – Storie dal futuro” è un Branded Entertainment content by Next14 per Peugeot in collaborazione con Rai Pubblicità, realizzato a bordo di una Peugeot 208 100% elettrica.