KOEI Tecmo annuncerà nuovi giochi di Team Ninja nel 2021, la serie Fatal Frame festeggerà il 20° anniversario

KOEI Tecmo svelerà il prossimo progetto di Team Ninja nel 2021

Dopo due capitoli di Nioh in esclusiva PlayStation 4 e PC, a quanto pare il 2021 di Team Ninja potrebbe riservare finalmente qualche sorpresa con un nuovo progetto.

Nella compilation di 4Gamer dedicata alle aspirazioni degli sviluppatori giapponesi per il nuovo anno, il publisher KOEI Tecmo ha anticipato che nel corso del 2021 sarà svelato un nuovo titolo sviluppato da Team Ninja, cosa che ha spinto a speculare sul possibile ritorno di Ninja Gaiden con un quarto capitolo della serie.

Keisuke Kikuchi, storico producer della serie horror Fatal Frame, sempre di KOEI Tecmo, ha anticipato che in occasione del 2021 si appresterà a celebrare il 20° anniversario della saga.

Fumihiko Yasuda, attualmente a capo di Team Ninja, che annovera tra i suoi lavori Nioh e la serie di Ninja Gaiden, ha dichiarato:

A febbraio pubblicheremo Nioh 2 Remastered Complete Edition e Nioh Collection per PlayStation 5. Spero che questa venga vista dai giocatori come una valida opportunità per scoprire Nioh sulla nuova console.

Stiamo anche preparando una serie di annunci per alcuni titoli prodotti da Team Ninja.

