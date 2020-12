Phantasy Star Online 2: New Genesis – video di apertura e nuove informazioni sul gioco

Annunci

Nuovi dettagli sul nuovo Phantasy Star Online 2: New Genesis

SEGA ha rilasciato il filmato di apertura per Phantasy Star Online 2: New Genesis, la nuova espansione dell’MMORPG che aggiungerà un gameplay del tutto nuovo ed originale basato prevalentemente sull’azione.

Si tratterà di un contenuto accessibile direttamente dal menù di Phantasy Star Online 2, con una campagna separata, un nuovo protagonista e una storia inedita.

Le vicende del gioco sono ambientate sul pianeta Halpha, dove gli ARKS stanno affrontando una misteriosa forza nemica denominata DOLLS.

I membri dell’ARKS sono alcune delle persone più abili di Halpha e Meteorn, che atterranno sul pianeta dallo spazio profondo con una certa frequenza, nella speranza di arrestare questa minaccia.

New Genesis proporrà un gameplay rinnovato e un nuovo engine grafico che verrà applicato anche a Phantasy Star Online 2.

L’HUB principale è Central City, la base delle operazioni ARKS e sarà presente anche un ciclo giorno/notte e un cambiamento climato che muterà anche le dinamiche del gameplay. La città inoltre sarà popolata da NPC che proporranno al giocatore delle attività secondarie denominata “Tasks”.

Ecco le classi a cui potrà accedere il giocatore:

Hunter (Sword)

Ranger (Assault Rifle)

Force (Rod)

Fighter (Knuckles)

Gunner (Twin Machine Gun)

Techter (Wand)

Phantasy Star Online 2: New Genesis sarà disponibile nel corso del 2021 su Xbox One, Xbox Series X e PC in Nord America. In Giappone sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Switch (via Cloud).