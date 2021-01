HITMAN III: la versione Cloud per Switch ha una data di uscita

IO Interactive ha annunciato ufficialmente che HITMAN III: Cloud Version sarà lanciata su Nintendo Switch dal 20 gennaio, nella stessa data delle altre versioni console e PC del gioco.

La versione PC di HITMAN III sarà disponibile in esclusiva su EPIC Games Store.

Hitman 3 è la drammatica conclusione della trilogia del mondo degli Assassini e porta igiocatori in giro per il mondo in un’avventura attraverso vaste locations sandbox. L’agente 47 ritorna nei panni dello spietato assassino in HITMAN 3 per gli incarichi più importanti della sua intera Carriera. La morte attende.