Hogwarts Legacy è stato posticipato al 2022

Annunci

Hogwarts Legacy slitta al prossimo anno

Con una comunicazione a sorpresa diffusa in queste ore, Warner Bros. ha annunciato uno slittamento nell’uscita di Hogwarts Legacy, non più previsto per il 2021, bensì direttamente nel 2022.

L’RPG Open world ambientato nell’universo di Harry Potter, resta comunque confermato per una release cross-generazionale che comprenderà PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e PC.

Vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo per l’incredibile reazione positiva all’annuncio di Hogwarts Legacy. Creare la miglior esperienza per i fan del Wizarding World e gli appassionati di videogiochi è il nostro principale scopo, quindi vogliamo dare al gioco tutto il tempo necessario prima dell’uscita.