Ubisoft e Massive Entertainment annunciano un gioco open-world di Star Wars

Ubisoft e Massive Entertainment al lavoro su un gioco open world di Star Wars

Dopo l’annuncio del gioco di Indiana Jones prodotto da Bethesda e MachineGames, LucasFilm Games adesso annuncia un nuovo progetto prodotto in partnership con Ubisoft e Massive Entertainment basato sulla licenza di Star Wars.

Il titolo del videogioco non è stato annunciato, ma Massive Entertainment sta già mettendo insieme nuovi talenti tra il suo staff per lo sviluppo. Julian Gerighty, già director di The Division e The Crew, sarà il creative director del progetto.

Il gioco inoltre sarà realizzato utilizzando il motore Snowdrop Engine.

Nell’ambito dei progetti videoludici questa produzione sarà la prima dopo otto anni a non essere realizzata e pubblicata da Electronic Arts, tuttavia LucasFilm Games ha confermato che la partnership proseguirà, trattandosi di un sodalizio ritenuto strategico dal punto di vista dei guadagni.

Fonte: Wired