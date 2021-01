Un nuovo Star Wars Knights of the Old Republic è in sviluppo?

Annunci

Star Wars Knights of the Old Republic potrebbe tornare con un nuovo capitolo

Un nuovo Star Wars Knights of the Old Republic potrebbe essere in arrivo. La rivelazione è arrivata direttamente da Bespin Bulletin, fonte piuttosto autorevole all’interno del fandom di Star Wars.

A questa fonte si aggiungono altri due insider altrettanto noti come Jason Schreier di Bloomberg e l’insider Shinobi062, i quali hanno confermato a loro volta l’esistenza di un progetto legato al ben noto GDR sviluppato da BioWare nel 2003.

Su ResetEra il buon Schreier ha dichiarato che il progetto non è attualmente in sviluppo presso uno degli studi di Electronic Arts, e quest’ultima pare non essere assolutamente coinvolta.

Lucasilm Games avrebbe infatti affidato la licenza ad un studio che, a detta di Schreier, nessuno indovinerà mai. Shinobi invece aggiunge:

Non è misterioso come pensate. Solo che non è un nome familiare di cui gran parte delle persone sono a conoscenza.

Indiscrezioni sull’esistenza di un progetto legato a Star Wars circolano da diversi anni in realtà. Con l’avvio del progetto cross-mediale incentrato sull’Alta Repubblica, che coinvolgerà fumetti, romanzi e una serie TV per Disney+, anche il fantomatico videogioco potrebbe rientrare in queste iniziative.

Ricordiamo inoltre che i vecchi videogiochi di Star Wars: Knights of the Old Republic appartengono all’universo Legends, ovvero storie non più canoniche all’interno di Star Wars. E’ possibile dunque che LucasFilm Games e lo Story Group abbiano imposto al nuovo sviluppatore di realizzare un soft reboot.

