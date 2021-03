Xenoblade Chronicles 3 è in arrivo? Il compositore svela gli spartiti per un nuovo progetto

Annunci

Xenoblade Chronicles si prepara a tornare?

Le voci di corridoio che vogliono l’arrivo di un nuovo Xenoblade iniziano a concretizzarsi: lo storico compositore della serie, Yasunori Mitsuda ha infatti svelato l’imminente inizio dei lavori sulla registrazione della colonna sonora per un grande progetto.

Il compositore ha infatti pubblicato un messaggio sui social per svelare l’enorme quantità di spartiti sui quali l’orchestra dovrà iniziare a lavorare già dal mese di aprile.

Non sono stati svelati indizi sul progetto, ma di recente Monolith Soft ha avviato dei bandi di lavoro per la ricerca di nuovo personale da impiegare su un nuovo progetto. Sappiamo inoltre che dal 2018 lo studio è al lavoro su un nuovo videogioco, concepito durante lo sviluppo di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Xenoblade Chronicles 2: Torna The Golden Country.