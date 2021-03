Dragon Ball: le novità in arrivo per Xenoverse 2, Fighterz e Kakarot

Annunci

Bandai presenta tutte le novità in arrivo per i videogiochi di Dragon Ball

Durante l’evento giapponese “Dragon Ball FighterZ Battle Hour”, Bandai Namco ha illustrato le novità in arrivo per i suoi videogiochi di Dragon Ball attualmente attivi sul mercato, quindi stiamo parlando di Fighterz, Xenoverse 2 e Kakarot.

Dragon Ball FighterZ accoglie Gogeta

Dopo un teaser trailer iniziale nei mesi scorsi, Arc System Works ha diffuso finalmente il primo gameplay ufficiale di Gogeta Super Saiyan 4, in arrivo il 12 marzo sul picchiaduro di Dragon Ball FighterZ, per tutte le piattaforme: Playstation 4, Xbox One, PC e Switch.

Potete vedere il trailer a seguire:

Svelato il terzo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot

Bandai Namco e CyberConnect hanno svelato il terzo attesissimo DLC per Dragon Ball Z: Kakarot. Rispetto ai precedenti contenuti scaricabili parzialmente ispirati alla serie animata di Dragon Ball Super, questo nuovo contenuto sarà basato sullo special animato “Dragon Ball Z: La storia di Trunk” e racconterà le origini di Trunks e del suo futuro alternativo nel quale tutti i Guerrieri Z sono morti per mano degli Androidi, ad eccezione di Gohan.

Il DLC si intitolerà “Trunks: The Warrior of Hope” e debutterà nel corso del periodo estivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il contenuto farà parte del Season Pass attualmente in vendita negli store digitali.

Dragon Ball Z: Kakarot è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox one e PC.

Dragon Ball Xenoverse 2 riceve il Legendary Pack

Prosegue a gonfie vele il supporto di Dragon Ball Xenoverse 2, con il nuovo Legendary Pack in uscita il 18 marzo 2021. E’ stato inoltre confermato lo sviluppo di un nuovo Legendary Pck previsto per il 2021.

The Legendary Pack 1 avrà una nuova storia “Other World Tournament” e alcune missioni ispirate all’arco narrativo del Toreno del Potere. Pikkon e Toppo, Dio della Distruzione saranno i nuovi personaggi giocabili.

Nuove informazioni sul Legendary Pack 2 saranno diffuse il 16 marzo 2021.

Dragon Ball Xenoverse 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.