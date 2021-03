Xbox Game Pass: Octopath Traveler a sorpresa tra le novità di marzo

Annunci

Microsoft annuncia ufficialmente la lineup di marzo su Xbox Game Pass, con una sorpresa eccellente

Microsoft ha annunciato ufficialmente le novità di marzo in arrivo su Xbox Game Pass, e le novità non sono affatto mancate, con il gradito reveal che Octopath Traveler arriverà il 25 marzo su Xbox One e Xbox Series X, con la disponibilità già dal lancio nell’abbonamento.

Ecco la lineup completa:

16 marzo

Undertale – Console, PC, Cloud

18 marzo

Empire of Sin – Console, PC, Cloud

Nier: Automata – PC

Star Wars: Squadrons – Console

Torchlight III – PC

25 marzo

Genesis Noir – Console, PC

Octopath Traveler Console, PC

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition PC

Supraland – PC

Yakuza 6: The Song of Life Console, PC, Cloud

Narita Boy Console, PC, Cloud

1° aprile