Outriders sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass

Outriders arriverà il 1° aprile anche su Xbox Game Pass

Outriders, il nuovo sparatutto RPG sviluppato dai People Can Ply, arriverà su Xbox Game Pass il giorno del lancio, previsto per il 1° aprile 2021.

Nello specifico il titolo sarà giocabile per tutti gli utenti abbonati al servizio su Xbox One, Xbox Series X|S e i dispositivi Android con XCloud. Non è prevista una pubblicazione del titolo sul Game Pass per PC.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Outriders è uno sparatutto GdR aggressivo e dall’azione intensa. Il sangue e la violenza sono alla base del gioco. Le abilità uniche degli Outrider, che ricorrono a metodi sanguinosi e raccapriccianti per sbarazzarsi dei nemici, sono brutali tanto quanto i proiettili. Il mondo di Enoch è oscuro e privo di speranze, come lo sono anche coloro che lo abitano. Il gioco prevede un linguaggio forte, tematiche adulte e scenari che potrebbero risultare disturbanti per alcuni utenti.

Dal 1° aprile Outriders sarà disponibile anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Una demo è attualmente disponibile su tutte le piattaforme e permetterà agli utenti di trasferire i propri salvataggi.