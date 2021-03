Xbox Game Pass: tanti giochi Bethesda sono disponibili da oggi

Annunci

Tanti nuovi giochi di Bethesda sono disponibili da oggi su Xbox Game Pass

A partire da oggi 12 marzo, sono disponibili su Xbox Game Pass una nuova ondata di videogiochi, questa volta appartenenti al marchio Bethesda, di cui Microsoft ha finalizzato l’acquisizione proprio in questi giorni.

Dishonored Definitive Edition – Console, PC, Cloud

Dishonored 2 – Console, PC, Cloud

DOOM (1993) – Console, PC, Cloud

DOOM II – Console, PC, Cloud

DOOM 3 – Console, PC, Cloud

DOOM 64 – Console, PC, Cloud

DOOM Eternal – Console, PC, Cloud

The Elder Scrolls III: Morrowind – Console, PC

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Console, PC

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Console, PC, Cloud

The Elder Scrolls Online – Console, Cloud

The Evil Within – Console, PC, Cloud

Fallout 4 – Console, PC, Cloud

Fallout 76 – Console, PC, Cloud

Fallout: New Vegas – Console

Prey – Console, PC, Cloud

RAGE 2 – Console, PC, Cloud

Wolfenstein: The New Order – Console, PC, Cloud

Wolfenstein: The Old Blood – Console, PC, Cloud

Wolfenstein: Youngblood – Console, PC, Cloud

L’acquisizione di Zenimax Media

Con l’acquisizione di Zenimax Media, la famiglia degli Xbox Game Studios si allarga dando il benvenuto a Bethesda e altri principali studi di sviluppo molto importanti nel settore dei videogiochi, che si tradurrà con l’assorbimento di IP storiche quali The Elder Scrolls, DOOM e Wolfenstein.

La lista degli studi comprende:

Bethesda Game Studios (Fallout, Elder Scrolls)

(Fallout, Elder Scrolls) id Software (DOOM, Quake, Wolfenstein, Rage)

(DOOM, Quake, Wolfenstein, Rage) Arkane Studios (Dishonored, Prey, Deathloop)

(Dishonored, Prey, Deathloop) MachineGames (Wolfenstein: The New Order)

(Wolfenstein: The New Order) Tango Gameworks (Ghostwire: Tokyo)

(Ghostwire: Tokyo) Alpha Dog Games (Monstrocity Rampage)

(Monstrocity Rampage) Roundhouse Studios

Si tratta di una strategia di mercato audace nella quale rientra ovviamente il GamePass, il servizio in abbonamento di Microsoft che propone un catalogo di oltre 100 giochi accessibili sulle console della famiglia Xbox e PC.

Nel suo comunicato, il responsabile della divisione Xbox, Phil Spencer, ha anticipato che alcuni dei prossimi titoli in sviluppo presso gli studi di Bethesda saranno pubblicati in esclusiva su Xbox e PC, ma non si è fatto riferimento a delle produzioni in particolare.