The Coalition si sposta sulla next gen, i prossimi giochi saranno in Unreal Engine 5

The Coalition si sposta su next gen con Unreal Engine 5

I traguardi raggiunti da The Coalition con Gears 5 su Xbox Series X hanno dimostrato come lo studio stia iniziando ad abbracciare gli hardware di nuova generazione, spremendo al massimo l’attuale Unreal Engine 4, tuttavia i prossimi progetti in cantiere saranno interamente next gen grazie all’adozione di Unreal Engine 5.

A confermarlo è stata proprio The Coalition, che ha confermato di essere al lavoro su più progetti concepiti in Unreal Engine 5 e dalle parole dello studio canadese, anche Gears 6 potrebbe essere tra questi.

Guardando ai futuri giochi, siamo entusiasti di convogliare le nostre risorse verso lo sviluppo next-gen con l’Unreal Engine 5. Gears of War ha da sempre rappresentato la vetrina dello sviluppo su Unreal Engine – da titolo di punta a 720p per Xbox 360 fino all’aggiornamento multigiocatore a 120fps dello scorso anno su Xbox Series X|S – e siamo emozionali all’idea di continuare questa tradizione sviluppando in Unreal Engine 5 una serie di nuovi progetti in arrivo nei prossimi anni.

Il team ha già chiarito però che i loro prossimi progetti saranno svelati nei prossimi anni e che per un bel po’ di tempo non ci saranno annunci da parte loro per Xbox e PC. Il focus continuerà ad essere Gears 5, di cui sono previsti nuovi contenuti in futuro, con nuove Operazioni.

Fonte: PureXbox