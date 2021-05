Lost Judgement è ufficiale, la serie Yakuza resterà un JRPG a turni

Annunci

SEGA annuncia Lost Judgement e conferma i piani per la serie di Yakuza

SEGA ha presentato ufficialmente Lost Judgement, sequel dell’action investigativo nato da una costola della serie Yakuza e che debutterà a settembre in contemporanea mondiale su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

In occasione della presentazione del gioco, l’executive producer Toshihiro Nagoshi e il prodducer Kazuki Hosokawa, hanno annunciato che questo filone parallelo incentrato sull’investigatore Takayuki Yagami poterà avanti ed evolverà la struttura action da picchiaduro concepita con la serie di Yakuza, mentre la già citata serie principale proseguirà sulla scita di Like a Dragon, riproponendo le meccaniche da JRPG a turni tanti apprezzate dal pubblico giapponese e quello occidentale.

La serie Yakuza è stata trasformata in un gioco di ruolo a turni. Nel corso dell’anno, tuttavia, il Ryu ga Gotoku Studio ha accumulato risorse e know-how per realizzare giochi d’azione appariscenti ed esilaranti e divertenti da giocare. Abbiamo deciso di mantenere il nostro caratteristico gameplay action in Lost Judgment.

Implicitamente il team i due produtore hanno ovviamente confermato che il piano è di lanciare un nuovo capitolo di Yakuza in futuro, sul quale circolano anche diverse indiscrezioni, alcune non confermate e altre smentite. Yakuza: Like a Dragon è il settimo capitolo della serie Yakuza ed è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, e PC.