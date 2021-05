Annunciato Tom Clancy’s The Division: Heartland

Annunci

L’universo di The Division si espande con un nuovo videogioco free-to-play

Ubisoft ha annunciato ufficialmente ben due nuovi progetti legati all’universo di Tom Clancy’s The Division.

Il primo di questi sarà una nuova produzione di alto profilo destinata alle console, PC e piattaforme cloud, intitolato Tom Clancy’s The Division: Heartland. Il gioco sarà un free-to-play sviluppato da Red Storm che racconterà una nuova storia all’interno di questo universo, con una location inedita a fare da sfondo agli eventi.

Il secondo progetto invece sarà un nuovo capitolo di The Division sviluppato esclusivamente per il mercato mobile, tuttavia non sono stati svelati altri dettagli sul progetto. Per quanto riguarda tutti gli altri progetti, Ubisoft conferma che lo sviluppo del film in live-action per Netflix prosegue e vede ancora coinvolti Marshall Thurber alla regia e gli attori Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal.

Un romanzo originale di Aconyte è anch’esso in fase di realizzazione e sarà ambientato dopo gli avvenimenti di The Division 2 ed esplorerà gli effetti del virus su altri regioni degli Stati Uniti.

Fonte: Gematsu