Sony sigla una partnership per portare Discord su PlayStation

PlayStation accoglie finalmente Discord

Sony ha annunciato di aver stipulato una partnership con Discord per portare la popolare applicazione anche sulle console della famiglia PlayStation.

E’ stato il CEO di Sony in persona, Jim Ryan, ad aver annunciato la partnership tra il team di Discord e quello PlayStation, per integrare l’applicazione nell’ecosistema di PlayStation Network.

Il nostro obiettivo è di avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e mobile a partire dall’inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e comunità di stare in contatto, di divertirsi e di comunicare più facilmente mentre giocano insieme.

Pur non trattandosi di una vera acquisizione come quella tentata da Microsoft nei giorni scorsi, Sony ha voluto comunque investire in Discord acquistando una quota di minoranza della società che gli garantirà sicuramente dei benefici esclusivi in futuro.

Considerata la base di utenza PlayStation, l’arrivo di Discord sulle piattaforme di Sony gli garantirà un sostanzioso incremento di utenti. Ad oggi infatti Discord era disponibile come applicazione esclusivamente sulle console Xbox e il piano di Microsoft probabilmente prevedeva proprio di inglobare il servizio sull’abbonamento Xbox Game Pass.