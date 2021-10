The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me chiuderà la prima stagione, il primo trailer

Annunci

Ecco il primo trailer ufficiale di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

BANDAI NAMCO Europe e Supermassive Games hanno annunciato il quarto e ultimo episodio della prima stagione di The Dark Pictures Anthology, che si intitolerà The Devil in Me.

In questo nuovo episodio i protagonisti saranno un gruppo di documentaristi che ha ricevuto un misterioso invito per visitare la replica del “Castello degli orrori” di H.H. Holmes, il primo serial killer americano. Ma scopriranno presto di essere costantemente osservati e che in palio c’è molto più degli indici d’ascolto.

Immergiti nella storia dell’antologia più spaventosa di sempre, dove ogni scelta determinerà ancora una volta chi vive e chi muore. Guarda con orrore mentre i membri della tua sfortunata troupe cadono vittime di un perverso padrone di casa, che osserva ogni loro mossa. Ci auguriamo che il soggiorno sia di tuo gradimento…

L’uscita dell’episodio è prevista nel corso del 2022 e tra le prime conferme nel cast c’è l’attrice irlandese Jessie Buckley.